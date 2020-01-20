Итоги дня 19 января: Крещение Господне, прощание с погибшими в Иране и вирус в Китае

1 Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В "Борисполе" прошла церемония прощания 19 января тела украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране, доставили в Украину. В аэропорту "Борисполь" их встретили первые лица государства и сотни украинцев, в том числе - родственники погибших. 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными. На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа - пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб. 16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев - эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

2 19 января украинцы и православные всего мира отпраздновали Крещение Господне Христиане восточного обряда в воскресенье, 19 января, отпраздновали Крещение Господне или Богоявление - завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла.

3 Медведев объяснил, почему правительство РФ ушло в отставку Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.

4 В Берлине стартовала международная конференция по Ливии В Берлине открывается международная конференция по Ливии, по итогам которой ожидается подписание совместного документа с 55 пунктов. В конференции принимают участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты Франции Эмманюэль Макрон, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, РФ Владимир Путин, Алжира Абдулмеджид Таббун, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Республики Конго Дени Сассу-Нгессо; премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Италии Джузеппе Конте, кронпринц Абу-Даби шейх Мухаммад бин Заид аль Нахайян, госсекретарь США Майк Помпео, глава МИД Китая Ян Цзечи, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттер, руководители Европейского Союза, Африканского Союза и Лиги арабских государств, а также представители сторон конфликта - премьер-министр Ливии Фаиз аль-Саррадж и генерал Халифа Хафтар.

5 В Украине резко вырос уровень безработицы В декабре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 338,2 тыс. безработных, что на 49,3 тыс. больше (на 17%), чем в ноябре 2019 года (288,9 тысячи). Это следует из отчетности, опубликованной Госстатом. Количество вакансий в декабре сократилось до 59 тыс. (на 27%, в ноябре число вакансий составляло 80,9 тыс.), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию составила 6 человек (в ноябре – 4 человека).

6 Иран передумал отдавать Украине "черные ящики" PS752 Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар в воскресенье отказался от планов отправить регистраторы полета со сбитого самолёта МАУ за границу для анализа, на следующий день после того, как он сказал, что их отправят в Киев.

7 Смертельный вирус в Китае Количество людей, которые заразились таинственным вирусом, который недавно появился в Китае, значительно превышает официальные данные. Сейчас китайские власти подтвердили более 60 случаев заражения этим вирусом, но согласно оценкам британских экспертов, этот показатель на самом деле приближается непосредственно к 1700.

8 Королева Великобритании Елизавета II опубликовала официальное заявление по герцогам Сассекских Королева Великобритании вечером 18 января от всего Букингемского дворца опубликовала заявление об одобрении намерений Меган Маркл и принца Гарри отойти от королевской семьи. Вместе с этим существует целый ряд деталей, которые будут касаться дальнейшей самостоятельной жизни герцогов Сассекских. Британская королева подчеркнула, что после многих месяцев дискуссий они наконец смогли найти компромисс в такой непростой ситуации. По ее словам, Гарри и Меган всегда будут одними из самых любимых членов королевской семьи, впрочем, они уже больше не смогут использовать свой королевский титул (Ваше королевское Высочество), а также не будут пользоваться всеми военными назначениями и титулами.

9 Умер известный участник группы "Ляпис Трубецкой" В Минске умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой" и знаменитый музыкант Руслан Владыко. Эту информацию уже подтвердил продюсер коллектива Евгений Колмыков. На фейсбук-странице он лаконично написал: "Руслан Петрович Владыка. 12.07.1974 – 19.01.2020". Известно, что в июне 2019 года музыкант группы "Ляпис Трубецкой" стал жертвой дерзкого и жестокого нападения в Беларуси. Целью злоумышленников было ограбление Руслана Владыко. Однако из полученных травм артист попал в больницу и впал в кому. В течение нескольких месяцев медики боролись за жизнь белорусской звезды, но он умер, не приходя в сознание.

10 Жена Тимура Мирошниченко родила: первые фотографии счастливых родителей Звездная пара опубликовала в инстаграм-сторис первые кадры из роддома, чем очаровала сеть. По словам Тимура Мирошниченко, сын появился на свет на 42-й неделе беременности. Роды прошли в частной клинике в Киеве, услугами которой уже воспользовались Джамала, Лилия Ребрик, Наталка Карпа, Светлана Тарабарова, Валентина Хамайко и другие представительницы украинского шоу-бизнеса. В госпиталь супруги отправились около 6 утра, а уже в 12:57 позировали в сети с новорожденным сыном.

11 Интер не сумел обыграть команду украинца в Серии А Интер второй раз подряд в Серии А сыграл вничью — на этот раз команда Антонио Конте потеряла очки в матче с Лечче (1:1).

12 Макгрегор избил Серроне в главном бою UFC 246 Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе.

13 Отец Нурмагомедова назвал сумасшедшее условие для реванша Хабиба и Конора Адбулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что сын может провести реванш с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Вместе с тем он подчеркнул, что за это Хабиб попросит контракт в размере $ 100 млн.