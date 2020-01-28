Итоги дня 27 января: День памяти жертв Холокоста, Зеленский в Польше и растущая угроза коронавируса

В Украине и мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста.
Про ад на земле - стоит все же кое-что знать, чтобы он не повторился в будущем.
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста и отметил, что наша обязанность о них помнить.
Президент Польши предложил Зеленскому совместно почтить память солдат, боровшихся против большевистской угрозы.
Президент Польши Анджей Дуда предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы Украина и Польша совместно почтили память солдат, которые боролись с большевиками в 1920 году.
Дуда также заявил, что поддерживает усилия Зеленского с целью освобождения Россией пленных украинцев.
Зеленский в свою очередь заявил, что только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.
Сенцов в Вашингтоне призвал отключить Россию от системы SWIFT.
Самым эффективным шагом со стороны США для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT.
Такой месседж озвучил во время визита в Вашингтон бывший политзаключенный Кремля - украинский кинорежиссер Олег Сенцов.
ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.
Посольство Украины в Китае в связи с распространением в стране коронавируса рекомендует гражданам Украины в случае необходимости безотлагательно обращаться по телефонам "горячих линий" диппредставительства и Министерства иностранных дел.
В "Укрпоште" говорят, что новый коронавирус не распространяется через посылки.
Цены на нефть в ходе торгов в понедельник опустились до минимума за более чем три месяца на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае.
Европейские акции резко снизились в понедельник, так как растущие опасения относительно потенциального экономического ущерба от быстро распространяющегося коронавируса снизили спрос на рисковые активы.
Парламентская ассамблея Совета Европы избрала нового президента.
Бельгиец Хендрик Дамс, единственный кандидат на пост нового главы Парламентской ассамблеи Совета Европы, был избран на эту должность в первый день работы зимней сессии.
Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко (фракция "Слуги народа") избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
В украинской делегации ПАСЕ рассказали об "амбициозных целях".
Весь мир скорбит. Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета.
26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.
Футболисты киевского "Динамо" победили в понедельник динамовцев из Бреста (3:0) в контрольной игре на сборе в Турции.
Мячи в ворота белорусского клуба забили Иосип Пиварич (23, 37 минуты) и Миккель Дуэлунд (75).
Андрей Лунин опять пропустил, но был лучшим в своей команде.
В поединке 25-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо в гостях сыграл вничью с Жироной (1:1).
Украинская пловчиха установила рекорд соревнований в Люксембурге.
Украинка Дарья Зевина установила рекорд соревнований 22nd Luxembourg Euro-Meet 2020 в Люксембурге на дистанции 200 м на спине и завоевала лицензию А на Олимпиаду-2020 в Токио.
Звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике
Народная артистка РСФСР, вошедшая в историю советского кинематографа благодаря игре в ленте "Мэри Поппинс, до свидания", исчезла в Мексике.
В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA).
Главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917", которая ранее получила "Золотой глобус". Кроме того, лента номинирована на премию "Оскар-2020".
Annie Award: победители анимационного аналога "Оскара"
В США состоялась церемония вручения премии "Энни" (Annie Award) – награды калифорнийского филиала Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA).
Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"
В Лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — "Грэмми".
Американская певица Билли Айлиш, которая ранее попала в Книгу рекордов Гиннесса, установила новый рекорд - в этот раз на "Грэмми-2020".
Microsoft просят дать Windows 7 второй шанс
14 января компания Microsoft окончательно прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Теперь она не будет получать обновления и патчи безопасности. Однако пользователи не хотят прощаться с Windows 7 и просят дать ей второй шанс.