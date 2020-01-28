Итоги дня 27 января: День памяти жертв Холокоста, Зеленский в Польше и растущая угроза коронавируса

3 Сенцов в Вашингтоне призвал отключить Россию от системы SWIFT. Самым эффективным шагом со стороны США для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT. Такой месседж озвучил во время визита в Вашингтон бывший политзаключенный Кремля - украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

6 Весь мир скорбит. Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета. 26 января мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы.

7 Футболисты киевского "Динамо" победили в понедельник динамовцев из Бреста (3:0) в контрольной игре на сборе в Турции. Мячи в ворота белорусского клуба забили Иосип Пиварич (23, 37 минуты) и Миккель Дуэлунд (75).

8 Андрей Лунин опять пропустил, но был лучшим в своей команде. В поединке 25-го тура испанской Сегунды Реал Овьедо в гостях сыграл вничью с Жироной (1:1).

9 Украинская пловчиха установила рекорд соревнований в Люксембурге. Украинка Дарья Зевина установила рекорд соревнований 22nd Luxembourg Euro-Meet 2020 в Люксембурге на дистанции 200 м на спине и завоевала лицензию А на Олимпиаду-2020 в Токио.

10 Звезда фильма "Мэри Поппинс" Наталья Андрейченко пропала без вести в Мексике Народная артистка РСФСР, вошедшая в историю советского кинематографа благодаря игре в ленте "Мэри Поппинс, до свидания", исчезла в Мексике.

11 В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA). Главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917", которая ранее получила "Золотой глобус". Кроме того, лента номинирована на премию "Оскар-2020".

12 Annie Award: победители анимационного аналога "Оскара" В США состоялась церемония вручения премии "Энни" (Annie Award) – награды калифорнийского филиала Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA).