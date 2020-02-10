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Понедельник, 10.02.2020
Итоги дня 9 февраля: зараженный коронавирусом украинец, яд в Каховском водохранилище и бойня в Таиланде
Итоги дня 9 февраля: зараженный коронавирусом украинец, яд в Каховском водохранилище и бойня в Таиланде
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Итоги дня 9 февраля: зараженный коронавирусом украинец, яд в Каховском водохранилище и бойня в Таиланде

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Итоги дня 9 февраля: зараженный коронавирусом украинец, яд в Каховском водохранилище и бойня в Таиланде
07:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Украинец заразился коронавирусом. В Каховском водохранилище нашли пестициды. В Кабмине может появиться новый вице-премьер. Стрельба в Таиланде и другое.

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Таиланд, Кабмин, Мукачево, Коронавирус, Каховское водохранилище, Алексей Гончарук.
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