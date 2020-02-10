Итоги дня 9 февраля: зараженный коронавирусом украинец, яд в Каховском водохранилище и бойня в Таиланде

Украинец с круизного лайнера Diamond Princess заразился китайским коронавирусом.
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подтвердило шесть новых случаев заражения коронавирусов. Среди находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, заразившиеся - граждане Украины, Филиппин и США.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о том, что среди 6 пассажиров лайнера Diamond Princess, которые 9 февраля заболели китайским коронавирусом, есть один украинец.
На территории Апостоловской ОТГ из-за загрязнения водохранилища пестицидами приостановлена работа детсадов и школ.
На территории Апостоловской объединенной территориальной громады Днепропетровской области из-за превышения уровня концентрации пестицидов в Каховском водохранилище приостановлена работа детсадов, школ, учреждений социальной сферы и культуры.
В Кабмине может появиться новый вице-премьер по экономическому блоку.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в правительстве может появиться новый вице-премьер-министр по координации экономического блока.
Улицы Мукачево круглосуточно будут патрулировать нацгвардейцы.
С 9 февраля улицы города Мукачево Закарпатской области круглосуточно будут патрулировать нацгвардейцы.
Что произошло в Таиланде
В Таиланде военнослужащий после убийств в своем лагере захватил торговый центр и неоднократно открывал стрельбу по людям, в итоге он был ликвидирован.
Виктор Выхрист удачно дебютировал на профи-ринге.
Украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (1–0, 1 KO) убедительно выиграл свой дебютный бой в профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против беларуса Андрея Мазаника (13–11, 10 KO). Дуэль прошла в немецком городе Геппинген.
Юлия Журавок заняла третье место во время масс-старта на шестом этапе Кубка IBU.
Украинская биатлонистка Юлия Журавок заняла третье место во время масс-старта на шестом этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелл-валь-Мартелло.
Футболисты донецкого "Шахтера" провели заключительный спарринг на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
В воскресенье, 9 февраля, чемпионы Украины нанесли поражение латвийскому "Вентспилсу" - 1:0.
Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
В киевском КВЦ "Парковый" состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.
Динамо разгромило Борац на сборах в Турции
Динамо добыло очередную победу на учебно-тренировочном сборе в Турции. Киевляне уверенно расправились с Борацем — 4:1.
ГМО-сорт "золотой рис" одобрили для питания
Генетически модифицированный сорт риса призван спасти миллионы жизни в бедных регионах Земли, но никто не хочет его выращивать.
Мэттью Перри покоряет Instagram
На аккаунт знаменитости уже подписались около 5 миллионов человек.
Марина Круть отреагировала на результаты первого полуфинала
Девушка выступила с двуязычной песней "99" и получила наивысшие баллы по результатам судейского и зрительского голосований.
На острове возле Англии нашли фигурку из настольной игры викингов
Ученые считают, что сине-белая стеклянная фигурка использовалась в некогда популярной в Скандинавии игре хнефатафл.