Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе

1 В МИД подтвердили второй случай заражения среди украинцев на круизном лайнере в Японии. В Министерстве иностранных дел Японии подтвердили информацию о втором случае заражения китайским коронавирусом среди украинских граждан на круизном лайнере Diamond Princess.

2 Пристайко в Риме встретился с главой МИД Италии. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо выразил твердую позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

3 Суд отпустил Марусю Звиробий под личное обязательство. Печерский райсуд Киева избрал волонтеру Елене Беленькой, известной как Маруся Звиробий, меру пресечения в виде личного обязательства.

4 В "ЕС" говорят, что Порошенко является пострадавшим в панамском деле против Портнова. Бывший президент Украины Петр Порошенко признан потерпевшим по делу, которое расследует Генеральная прокуратура Панамы против бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

5 Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом выражении. Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

7 Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано. Украинский вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин признан лучшим игроком поединка 27-го тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1).

8 Эдди Хирн объяснил, почему бой Александра Усика до сих пор не объявлен. Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не раньше мая против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

9 Виктор Выхрист лишится служебного жилья из-за перехода в профессионалы. В Кременчуге местные чиновники готовятся отобрать государственную стипендию и квартиру у боксера Виктора Выхриста, поскольку тот перешел в профессионалы.

10 Лионелю Месси покорилось очередное историческое достижение. Нападающий Барселоны Лионель Месси установил очередной рекорд в рамках чемпионата Испании.

11 В ночь на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар". Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашем списке. Среди тех, кому удалось завоевать звание победителя "Оскара-2020", не только иностранцы, но и украинка, навсегда запечатлевшая свое имя в мировом кинематографе.

12 Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выполнят королевские обязанности по просьбе Елизаветы II. Герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом по личной просьбе королевы Елизаветы II.

13 Королевскую семью ждет очередная роскошная свадьба. Свадьба принцессы Беатрис с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци является одним из самых ожидаемых событий для британской монаршей семьи. И хоть этому празднованию прогнозируют судьбу наиболее неформатной среди традиционных королевских подвенечных церемоний, однако интерес общественности от этого не уменьшается.