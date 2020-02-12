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Среда, 12.02.2020
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
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Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель

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Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
07:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Президент уволил Богдана с должности главы Офиса президента. Зеленский пообщался с Меркель. Кабмин обнародовал зарплаты и премии министров за январь и другие события 11 февраля.

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Украина, Китай, Ангела Меркель, Кабмин, Вирус, Ухань, Коронавирус, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, ТКГ, Андрей Ермак, Офис Президента, ОПУ, Геннадий Кузнецов.
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