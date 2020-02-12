Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель

Увольнение Богдана
Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.
Зеленский и Меркель
Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжение разведения сил и средств на Донбассе.
Зарплаты министров
Кабинет министров Украины опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года.
Эвакуация украинцев из Хубэя
Дата эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса будет определена после того как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия.
Официальное название
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19.
Новый представитель в ТКГ
Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Модель государственной поддержки АПК
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году, которая разрабатывалась с учетом предложений общественности.
"Инфляционный отчет"
Потребительская инфляция до конца текущего года вернется в пределы целевого диапазона в результате высокого внутреннего спроса и дальнейшего смягчения монетарной политики Национального банка Украины (НБУ), сообщается в комментарии центробанка по инфляции в январе 2020 года.
Коммуналка за собаку
Владимир Зеленский считает, что в партии "Слуга народа" не должны находиться люди, которые не могут быть лицом партии.
Стратегия команды Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.
Новый тренер Беринчика
У чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (12-0, 7 КО) сменился тренер.
Олимпиада-2020
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка рассказал о предположительном количестве лицензий на Олимпиаду-2020.
Месси в Ювентусе
Ювентус сделает попытку переманить звездного аргентинца в свою команду.
Трансфер Бонавентуре
Деннис Бонавентуре может летом пополнить состав дортмундской Боруссии.
Неожиданная смерть
Известный британский актер Рафаэль Коулмэн умер.
Холостяк 10 сезон
Недавно телеканал СТБ опубликовал анонс этого проекта, а теперь объявил имя "Холостяка".
Рейтинги Оскара
Несмотря на то, что популярность представленных фильмов, актеров и режиссеров в различных номинациях была на высоте, рейтинг просмотров самой премии был самым низким в истории.
Новое название
Фильм "Хищные птицы" по комиксам DC неудачно стартовал в американском прокате и из-за низких кассовых сборов студия Warner Bros. решила сменить его название.
Неуважение на Оскаре
На престижной премии Оскар не почтили память многих деятелей кино, которые ушли из жизни в течение последнего года.