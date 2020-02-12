Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель

1 Увольнение Богдана Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.

2 Зеленский и Меркель Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжение разведения сил и средств на Донбассе.

4 Эвакуация украинцев из Хубэя Дата эвакуации украинцев из китайкой провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса будет определена после того как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия.

6 Новый представитель в ТКГ Владимир Зеленский своим указом назначил Геннадия Кузнецова уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

7 Модель государственной поддержки АПК Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины презентовало модель государственной поддержки АПК в 2020 году, которая разрабатывалась с учетом предложений общественности.

10 Стратегия команды Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является "не потерять страну", а прекращение войны на Донбассе может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

11 Новый тренер Беринчика У чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (12-0, 7 КО) сменился тренер.

13 Месси в Ювентусе Ювентус сделает попытку переманить звездного аргентинца в свою команду.

17 Рейтинги Оскара Несмотря на то, что популярность представленных фильмов, актеров и режиссеров в различных номинациях была на высоте, рейтинг просмотров самой премии был самым низким в истории.