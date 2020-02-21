Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и украинцы вернулись из Уханя

Возле экуменического храма архистратига Михаила и украинских новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по Героями Небесной Сотни.
Президент Владимир Зеленский в шестую годовщину расстрела Небесной Сотни встретился с родными погибших в центре Киева 20 февраля 2014 года.
Самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя (КНР), приземлился в международном аэропорту "Харьков", сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
В Министерстве инфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.
В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа, которые были на всех предыдущих бортах прямых рейсов из Китая, симптомов болезни не выявлено.
Служба безопасности устанавливает организаторов фейковой рассылки от имени Министерства здравоохранения о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19.
Генеральная Ассамблея ООН начала обсуждение ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
О своем решении сложить королевские полномочия Меган Маркл и принц Гарри заявили еще в начале нового года, а именно 8 января. Тогда это заявление появилось на официальной странице в Инстаграме, после чего в западных СМИ не раз обсуждались все новые догадки относительно такого скандального решения супругов.
Отныне принц Гарри и Меган Маркл не могут использовать свой титул герцогов Сассекских в коммерческих целях. Такой запрет наложила Ее Величество Елизавета II.
Новый фильм от Disney "Мулан" получил от американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) рейтинг PG-13, что означает, что детям младше 13 лет просмотр не рекомендован.
Анализ данных о миграции пернатых, собранных за последние 50 лет, показал, что весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше.
Группа Nothing But Thieves планирует во второй раз выступить в Украине. Британский коллектив даст громкие концерты в трех городах – Киеве, Львове и Харькове. Выступления запланированы на конец марта 2020 года, поэтому меломаны уже скоро смогут насладиться любимыми треками группы.
Тренер Эйбара охарактеризовал игровые навыки Месси.
В субботу Эйбару предстоит сразиться на Камп Ноу с Барселоной, и тренер "оружейников" Хосе Луис Мендилабар понимает, что команде будет сложно удержать Лионеля Месси.
"Месси знает, когда отдыхать во время матча, ублюдок", — цитирует Мендилабара La Sexta.
32-летний украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к поединку с 22-летним американцем Теофимо Лопесом.
Украинский теннисист Илья Марченко вышел в 1/4 финала турнира ATP Trofeo Perrel - Faip в Бергамо (Италия). В третьем раунде спортсмен прошел россиянина Романа Сафиуллина.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу.