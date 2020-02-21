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Пятница, 21.02.2020
Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и украинцы вернулись из Уханя
Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и украинцы вернулись из Уханя
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21 февраля - приметы и обряды в День Захария

Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и украинцы вернулись из Уханя

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Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и украинцы вернулись из Уханя
07:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Панихида по Героям Небесной Сотни. Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в Харькове. "Герцоги Сассекские" прекратят исполнять свои обязанности. Рейтинг ФИФА: кто в ТОП-10, позиция Украины.

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Украина, Птицы, Футбол, Панихида, Коронавирус, Небесная сотня.
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