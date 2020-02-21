Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и украинцы вернулись из Уханя

3 В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа, которые были на всех предыдущих бортах прямых рейсов из Китая, симптомов болезни не выявлено.

4 Служба безопасности устанавливает организаторов фейковой рассылки от имени Министерства здравоохранения о якобы обнаружении в Украине вируса COVID-19.

7 Новый фильм от Disney "Мулан" получил от американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) рейтинг PG-13, что означает, что детям младше 13 лет просмотр не рекомендован.

8 Анализ данных о миграции пернатых, собранных за последние 50 лет, показал, что весенняя миграция птиц начинается все раньше и раньше.

9 Группа Nothing But Thieves планирует во второй раз выступить в Украине. Британский коллектив даст громкие концерты в трех городах – Киеве, Львове и Харькове. Выступления запланированы на конец марта 2020 года, поэтому меломаны уже скоро смогут насладиться любимыми треками группы.