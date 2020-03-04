Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука

В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым коронавирусом.
В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Ляшко призывает украинцев не скупать хирургические маски, потому что они не защищают от инфекций, а нужны лишь больным с симптомами ОРВИ.
Кабинет министров Украины создал информационную страницу с оперативной информацией о коронавирусе.
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев после обнаружения нового коронавируса сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
В Черновцах в связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции не будут объявлять карантин в школах и детсадах.
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Решение по кадровым перестановкам в Кабинете министров, которые должны произойти в среду на внеочередном заседании Верховной Рады, будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, заявил заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмигаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий, пишет нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Телеграмм-канале.
Кабинет министров назначил 13 замминистров, руководителей и замруководителей центральных органов исполнительной власти, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").
Кабинет министров утвердил план мероприятий на 2020 год по реализации Стратегии преодоления бедности.
Кабинет министров 3 марта 2020 года утвердил план мероприятий по государственной политики в сфере занятости населения и стимулирования создания новых рабочих мест на период до 2022 года.
Замглавы МВД сообщил, что суд в Греции освободил Мельничука из-под стражи.
Экс-командира батальона "Айдар" и народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного в Греции в воскресенье, суд освободил из-под стражи.
Боевики 7 раз нарушили режим тишины, один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены.
Боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 7 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений
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Пребывавший в статусе свободного агента Александр Кучер решил закончить карьеру игрока.
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