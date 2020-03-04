Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука

1

В Черновцах зафиксирован первый в Украине случай заражения новым коронавирусом.

В Черновцах у больного диагностировано первое в Украине заболевание коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко призывает украинцев не скупать хирургические маски, потому что они не защищают от инфекций, а нужны лишь больным с симптомами ОРВИ.

Кабинет министров Украины создал информационную страницу с оперативной информацией о коронавирусе.

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев после обнаружения нового коронавируса сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.

В Черновцах в связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции не будут объявлять карантин в школах и детсадах.