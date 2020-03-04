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Среда, 04.03.2020
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Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука

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Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус уже в Украине. Кадровые перестановки в Кабмине. Мельничука освободили из-под стражи. На Донбассе опять потери и другое.

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Эпидемия, Кабмин, Черновцы, Коронавирус, Сергей Мельничук.
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