Итоги дня 19 марта: Коронавирус в Украине, учеба после карантина и горячая линия

1 Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банкам на период карантина предоставлять клиентам льготные условия по обслуживанию кредитов, которые по состоянию на вечер 7 марта 2020 года были работающими и обслуживались, если это не окажет негативного влияния на капитал банка, сообщается на сайте регулятора.

3 Из-за карантина 17 предприятий Укроборонпрома ввели в простой На время карантина и действия ограничительных мероприятий 17 предприятий, которые входят в государственный концерн Укроборонпром ввели в режим простоя.

4 В случае завершения карантина 3 апреля даты конца учебного года не изменятся – МОН Заместитель министра образования заявила, что в связи с карантином по Украине, который закончится 3 апреля, графики окончания учебного года не будут смещены.

5 Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса Министерство финансов Украины готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с эпидемией коронавируса.

6 В Киеве заработала горячая линия по вопросам карантина – "Центр защиты киевлян" О начале работы горячей линии в видео-обращении сообщил председатель общественной организации "Центр защиты киевлян" Виталий Нестор.

7 За увольнение во время карантина руководителей ждет штраф до 51 тысячи Руководителям, которые незаконно увольняют работников во время карантина, может грозить штраф до 51 тыс. грн либо исправительные работы, а также лишение права занимать определенные должности либо исправительные работы на срок до 2 лет.

8 Бой Нурмагомедов - Фергюсон будет перенесен из Нью-Йорка В UFC официально подтвердили, что поединок обладателя пояса в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона нельзя будет провести в Бруклине (Нью-Йорк). Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.

9 Олимпийский огонь отправляется в Японию (Фото, Видео) Церемония передачи олимпийского огня организаторам летних Игр-2020 прошла на Панафинейском стадионе, где в 1896 году состоялись первые в новейшей истории Олимпийские игры.

10 Упавший с лестницы английский футболист Уиттингем умер в возрасте 35 лет Английский футболист Питер Уиттингем скончался в больнице после падения с лестницы.

11 Формула-1: гонок до лета не будет Формула-1 объявила о переносе/отмене трех европейских гран-при нынешнего сезона - в Нидерландах, Испании и Монако. Таким образом, до конца весны гонок точно не будет.

12 "Друзья": съемки специального эпизода перенесли из-за коронавируса Съемки специального эпизода сериала "Друзья", в которых должны были принять участие все шесть актеров оригинального шоу, отложили из-за опасности распространения коронавируса. Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, съемки должны были стартовать на следующей неделе, но теперь перенесены по меньшей мере на май.

13 Канадский рэпер Дрейк самоизолировался в своем имении Артист самоизолировался после встречи с зараженным.