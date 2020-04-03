Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Противодействие COVID-19: Минцифры и Офис Президента запустили челлендж по поиску "лучших идей" Министерство цифровой трансформации совместно с международными партнерами при поддержке Офиса Президента запустили онлайн-челлендж, чтобы собрать лучшие идеи граждан и представителей бизнеса, которые помогут облегчить жизнь людей и бизнеса во время пандемии COVID-19.

3 "Милости просим всех в армию": в ГПСУ нашли решение проблемы безработицы вернувшихся мигрантов Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко предложил брать на военную службу вернувшихся в Украину трудовых мигрантов.

4 Пакет "Роды": Государство будет платить роддомам по 8 тысяч за роженицу Национальная служба здоровья Украины профинансирует помощь родильным домам в размере 8 тысяч гривен за роженицу.

5 Снижение цен на бензин: Зеленский планирует снова встретиться с руководителями сетей АЗС Президент Украины Владимир Зеленеский планирует провести переговоры с руководителями сетей автозаправочных станций в стране для снижения цен на бензин.

6 Интернет: В Украине запускают новую программу широкополосного доступа к сети В Украине началось построение сетей фиксированного широкополосного доступа к интернету и развитие новейших мобильных технологий.

7 Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности Украина и Япония заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере кибербезопасности и продолжении безопасности диалога по противодействию гибридным угрозам и кибератакам.

8 Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменен Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объяснил сложившуюся ситуацию с поединком против Тони Фергюсона, который должен был состояться 18 апреля в рамках UFC 24.

9 Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса Форвард национальной сборной Украины Вячеслав Бобров вылечился от коронавирусной инфекции.

10 Анчелотти включил Шевченко в символическую сборную Легендарный итальянский тренер Карло Анчелотти составил свою команду мечты, складывающуюся с игроков, с которыми ему приходилось работать в тренерской карьере. Об этом сообщает Football Italia.

11 Умер легендарный защитник Реала Легендарный игрок мадридского Реала Гойо Бенито умер в возрасте 73 лет, сообщает официальный сайт клуба. Причина смерти не сообщается.

12 Плохой рейтинг не помешал: "Бладшот" обошел в продажах "Хищных птиц" Экранизация комиксов "Бладшот" компании Valiant оказалась более востребованной у покупателей лицензионного контента, чем экранизация комиксов "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".

13 В США от коронавируса умер музыкант Адам Шлезингер Американский музыкант Адам Шлезингер, основатель групп Fountains Of Wayne и Ivy, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На момент смерти ему было 52 года.

14 Писательница Джоан Роулинг запустила сайт для детей Британская писательница Джоан Роулинг запустила бесплатный развлекательный портал "Гарри Поттер дома" (Harry Potter At Home) для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения пандемии коронавирус COVID-19 в мире.

15 Актеры фильма "Заражение" записали видео о коронавирусе Звезды фильма "Заражение" совместно с учеными из Колумбийского университета записали видео о новом коронавирусе и о том, как можно избежать заражения. В проекте приняли участие Кейт Уинслет, Мэтт Деймон, Марион Котийяр, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль.