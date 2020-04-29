Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине

1

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 28 апреля в Украине зафиксировали 401 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 410.

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 894 тыс. человек, более 211 тыс. человек умерли. По состоянию на 28 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.