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Среда, 29.04.2020
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Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине

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Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
07:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ситуация с пожарами в Украине. Президент подписал закон о рынке земли. "Штрафы UA": водители теперь могут оплачивать нарушения онлайн.

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Украина, Пожар, Рынок земли, МИД, МВД, Кабмин, Заболевание, ГПСУ, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, Нацполиция, ГУНП, Covid-19, Карантина.
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