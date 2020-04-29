Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 апреля
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 28 апреля в Украине зафиксировали 401 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 9 410.
Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру превысило 3 млн, в то же время выздоровели 894 тыс. человек, более 211 тыс. человек умерли. По состоянию на 28 апреля, в тройке антилидеров США, Испания и Италия.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
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Ситуация с пожарами в Украине
Два последних очага пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – возле села Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка – локализованы по состоянию на 14.00 28 апреля.
В лесничествах Олевского и Овручского районов Житомирской области продолжается ликвидация локализованных очагов возгорания, ситуация контролируема.
С конца марта до 23 апреля в Житомирской и Киевской областях от пожаров пострадало ориентировочно 40-50 тысяч гектаров территорий: если не принять срочные меры, то в июле в Украине может возникнуть другая, более масштабная и разрушительная, волна пожаров.
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