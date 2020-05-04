Итоги дня 3 мая: "коронакризис", заявление Шредера, Тищенко о "Велюре" и другое

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 НБУ прогнозирует падение реальных доходов украинцев из-за "коронакризиса". Номинальные и реальные доходы украинцев во втором квартале 2020 года снизятся. Такие выводы обнародовали эксперты Национального банка Украины в "инфляционном отчете" за апрель

3 В США заявили о доказательствах распространения коронавируса из лаборатории в Китае. Администрация США имеет доказательства того, что новый коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в Ухане. С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Майкл Помпео

4 Бывший канцлер ФРГ высказался за снятие санкций с РФ, введенных ЕС в ответ на аннексию полуострова Крым. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку боевиков на Донбассе. Украинский посол в ответ предложил пари экс-канцлеру Шредеру.

5 Тищенко заявил, что "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, если заведением действительно были допущены нарушения требований карантина.

6 Чубаров заверяет, что "Марш на Крым" состоится. Акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства", который перенесен из-за пандемии COVID-19, обязательно произойдет.

7 На столичный Майдан вышли представители малого бизнеса. На центральной площади Киева, Майдане Независимости, собралась акция протеста представителей малого бизнеса. Участники акции требуют разрешить работу на период карантина

8 Тайрон Вудли возглавит четвертый турнир UFC в мае Президент UFC Дана Уайт в интервью ESPN признался, что бывший чемпион промоушена в полусреднем весе Тайрон Вудли возглавит турнир, запланированный на 23 мая в Джексонвилле.

9 Фигу сделал откровенное признание о скандальном переходе из Барсы в Реал Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу в прямом эфире на своем Instagram-аккаунте признался, почему перешел из Барселоны в Реал.

10 ФИФА попросила швейцарскую прокуратуру продолжить расследование дела Блаттера Экс-президента обвиняли в коррупции при продаже телевизионных прав на чемпионаты мира 2010 и 2014 годов.

11 Американский сценарист и режиссер покончил с собой Американский сценарист и режиссер Джон Лафия, соавтор популярных фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) о кукле-убийце по имени Чаки, покончил с собой.

12 Американский актер Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной Молли Хервиц. Мэттью Перри не любит делиться подробностями личной жизни. Лишь в конце прошлого года выяснилось, что актер около двух лет встречается с менеджером Молли Хервиц. Однако сейчас стало известно о расставании пары.

13 Известный актер и пауэрлифтер Хафтор Бьорнссон установил в родной Исландии очередной рекорд. Победитель соревнований за звание сильнейшего человека на Земле в 2018 году - актер и пауэрлифтер Хафтор Бьорнссон, установил в родной Исландии очередной рекорд.

14 Фестиваль Docudays UA назвал победителей 17-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил победителей.

15 Группа Queen и певец Адам Ламберт посвятили клип медикам, которые борются с пандемией COVID-19. Группа Queen и певец Адам Ламберт исполнили хит We Are The Champions в новой версии и посвятили его всем медикам мира, которые борются с пандемией COVID-19.