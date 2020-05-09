Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом
В мире уже более 4 млн зараженных коронавирусом
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Футболист Атлетико сдал положительный тест на коронавирус
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане
Рецепт дня: самый нежный манник на сметане

Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину

Смотрите фото (15)
Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. Визит Зеленского на Луганщину. Вступительная кампания и экзамены для медиков 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (15)

Все по теме:

Украина, ВРУ, Минздрав, Кабмин, Заболевание, ВСУ, Заражение, Коронавирус, ООС, ОПУ, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
03 Глава Нацслужбы здоровья: В комитете Рады назвали кандидатов на пост
04 Все, что нужно знать о полезном чае каркаде
05 "Карантинное" день рождения: Потап выложил новое фото с праздника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
На Буковине почти сотня новых заражений коронавирусом
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили &quot;Раду-3&quot;
Арахамия рассказал, почему до сих пор не запустили "Раду-3"
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
На Луганщине полицейские обнаружили тайник боевика
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь