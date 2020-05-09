Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 14 195.
Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,9 млн человек. Из них умерли свыше 270 тыс, выздоровели - 1 млн 134 тыс.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Визит Зеленского на Луганщину
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область записал видеообращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района во время рабочей поездки в Луганскую область, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за счет государственных средств.
Вступительная кампания и экзамены для медиков 2020
Сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения перенесены на август, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).
Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.
Ситуация в ООС
В районе ответственности ОТУ "Север" ООС наблюдатели инженерной разведки зафиксировали факт установления оккупационными войсками РФ противопехотных мин ПОМ-2 с помощью переносного комплекта минирования.
Российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли сегодня позиции Объединенных сил близ населенного пункта Широкино, ранены трое военных.
В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Бывший тренер по боксу и владелец бара в Нью-Йорке Джимми Гленн умер в четверг после нескольких недель борьбы с коронавирусом, сообщил сын Гленна Адам для CNN.
Заря выступила против доигровки УПЛ в Киеве
Луганский клуб предложил альтернативный вариант - доиграть УПЛ в Запорожье или Днепре.
В футболе из-за коронавируса внесли кардинальное изменение в правила
В правила футбола были временно внесены изменения.
Легенда аргентинского футбола умер после совершенного на него нападения
Сегодня в одной из больниц Росарио умер бывший аргентинский футболист Томас Фелипе "Тринче" Карлович. Ему было 71 год.
Маск не сможет назвать новорожденного ребенка выбранным именем: причина
Новоиспеченные родители выбрали малышу имя X Æ A-12.
Звезда "Гарри Поттера" стал папой: кто родился у актера
Известный британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом.
Нацопера Украины преподает спектакли онлайн
Большинство спектаклей с периода, на который пришелся карантин, не отменены, а перенесены на вторую половину мая, июнь и июль.
От коронавируса скончался рэпер Ty
Известному американскому рэперу было 47 лет.