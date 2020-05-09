Итоги дня 8 мая: COVID-19 и вступительная кампания 2020 в Украине, визит Зеленского на Луганщину

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,9 млн человек . Из них умерли свыше 270 тыс , выздоровели - 1 млн 134 тыс.

На 8 мая в Украине зафиксировали 504 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 14 195.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая

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Визит Зеленского на Луганщину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Луганскую область почтил память погибших в годы Второй мировой войны, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область записал видеообращение к украинцам по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил г. Золотое Попаснянского района во время рабочей поездки в Луганскую область, где осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за счет государственных средств.