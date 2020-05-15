Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Киеве еще полсотни человек заболели коронавирусом
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Допинг россиянина помог украинцу получить "бронзу" ЧЕ-2014
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Смотрите фото (5)
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
14:08 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 летальных исходов и 330 новых выздоровевших.

Общее количество летальных исходов - 476. Выздоровели 4 473 пациента.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 больше, чем днем ранее.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 15.05.2020

В шести областях – Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в г.Киеве, Волынской, Харьковской и Черновицкой областях, выздоровления – в Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 мая в Украине подтверждено 16 847 случаев COVID-19, из них 422 в течение последних суток. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 456 человек, 4 143 пациента выздоровели.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Об этом сообщает Worldometer. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 457 593 лица), Испания (272 646) и РФ (252 245). На четвертом месте – Великобритания (233 151). Далее идут Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533) и Китай (82 933).

За минувшие сутки и утро в мире зарегистрировано 101 250 летальных случаев от COVID-19.

Заражение коронавирусом по разным странам на 15.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Исследование ученых: Коронавирус атакует не только легкие

В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире – 86 912. Еще 318 027 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 27 тысяч новых случаев заболевания.

В Испании - более 27 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели более 186 тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев болезни. В России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 305 человека. Выздоровели более 53 тыс. За сутки там подтвердили 9 974 новых случаев инфицирования. В Великобритании – 33 614 летальных исходов и 3 446 новых заражений за минувшие сутки. В Италии – 31 368 смертей и 115 288 тех, кто поборол болезнь.

Нельзя расслабляться: в ВОЗ предупредили о второй волне COVID-19

В Бразилии наблюдается стремительный рост больных (более 14 тыс. за минувшие сутки и утро) и умерших (13 999 человек, из них – 841 за минувшие сутки и утро). В Китае – за минувшие сутки и утро зафиксировано 7 новых больных. Количество летальных случаев несколько дней подряд не растет и составляет 4 633.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Читайте также:

Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды

Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Коронавирус: как меняются симптомы изо дня в день (Инфографика)

ВОЗ рекомендует: как сделать антисептик в домашних условиях

Пандемия COVID-19: лекарства от коронавируса нет, но что известно о разработке вакцины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2, Карта распространения коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
04 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
05 Итоги дня 14 мая: COVID-19 в Украине, сессии и аттестации 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
Из-за пробок ограничат въезд грузовиков в Киев
&quot;ВИА Гра&quot; ищет новую солистку: причина
"ВИА Гра" ищет новую солистку: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь