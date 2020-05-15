Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 15 мая лабораторно подтвердили 17 330 случаев заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 483 новых случая заболевания, 20 летальных исходов и 330 новых выздоровевших.

Общее количество летальных исходов - 476. Выздоровели 4 473 пациента.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 больше, чем днем ранее.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 15.05.2020

В шести областях – Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской – количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Больше всего новых случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в г.Киеве, Волынской, Харьковской и Черновицкой областях, выздоровления – в Житомирской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 мая в Украине подтверждено 16 847 случаев COVID-19, из них 422 в течение последних суток. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 456 человек, 4 143 пациента выздоровели.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 526 905 человек, из них – 303 405 человека умерли, 1 704 268 человек выздоровели. Об этом сообщает Worldometer. Отмечается, что 45 560 человек или 2% больных находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирусную болезнь зафиксировали в 213 странах и территориях.

В тройку лидеров по количеству больных входят США (1 457 593 лица), Испания (272 646) и РФ (252 245). На четвертом месте – Великобритания (233 151). Далее идут Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178 870), Германия (174 975), Турция (144 749), Иран (114 533) и Китай (82 933).

За минувшие сутки и утро в мире зарегистрировано 101 250 летальных случаев от COVID-19.

Заражение коронавирусом по разным странам на 15.05.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В США зафиксировано наибольшее количество смертей от COVID-19 в мире – 86 912. Еще 318 027 человек там выздоровели. За минувшие сутки в США зарегистрировали более 27 тысяч новых случаев заболевания.

В Испании - более 27 тысяч человек умерли от коронавируса и выздоровели более 186 тысяч. За минувшие сутки в стране зафиксировано более 1,5 тыс. новых случаев болезни. В России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 305 человека. Выздоровели более 53 тыс. За сутки там подтвердили 9 974 новых случаев инфицирования. В Великобритании – 33 614 летальных исходов и 3 446 новых заражений за минувшие сутки. В Италии – 31 368 смертей и 115 288 тех, кто поборол болезнь.

В Бразилии наблюдается стремительный рост больных (более 14 тыс. за минувшие сутки и утро) и умерших (13 999 человек, из них – 841 за минувшие сутки и утро). В Китае – за минувшие сутки и утро зафиксировано 7 новых больных. Количество летальных случаев несколько дней подряд не растет и составляет 4 633.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

ВОЗ сообщила о возможном повторном заболевании коронавирусом нового типа COVID-19 у тех, кто успешно вылечился от болезни.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может заниматься созданием вакцины от коронавируса в ближайшие 12 месяцев, пока в мире появляются новые очаги заражения.

В ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

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