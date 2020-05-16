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Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
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Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП

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Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП
07:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. В Украине стартовали выплаты для ФЛП. Усиленное тестирование на COVID-19.

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Украина, ВРУ, Кредит, Зарплата, Банки, Медики, Заболевание, Карантин, Заражение, ГСЧС, Коронавирус, ФЛП, Нацполиция, ГУНП, ОПУ.
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