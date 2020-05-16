Итоги дня 15 мая: Усиленное тестирование на COVID-19 и "детская" помощь для ФЛП

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 15 мая в Украине зафиксировали 483 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 17 330.
В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 525 420 человек, 303 372 умерли, 1 703 808 выздоровели
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
"Детская" помощь: в Украине стартовали выплаты для ФЛП
Министерство социальной политики сообщило о начале назначения помощи на детей до 10 лет физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную процедуру налогообложения и относятся к I и II группе плательщиков единого взноса.
МИД: прием граждан возобновили 40 посольств и консульств Украины
Прием граждан возобновили 40 посольств и консульств Украины.
Усиленное тестирование на COVID-19: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".
ВНО 2020, работа детсадов: Комитет Рады обсудит возможность открытия учебных заведений
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на заседании 20 мая планирует рассмотреть возможность открытия учебных заведений.
Кабинет министров Украины в среду, 20 мая примет рамочное решение о дате открытия дошкольных учебных заведений. Однако работа детсадов будет восстановлена с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.
Стефанчук: в ВР начали работу над законопроектом об оппозиции
Вчера, 15 мая состоялось первое организационное заседание в режиме онлайн рабочей группы по подготовке законопроекта о парламентской оппозиции.
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Правительство Валлонии разрешило проведение Гран-при Бельгии в этом году без зрителей.
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Львовский "Барком-Кажаны" в следующем сезоне может начать выступать в польском чемпионате.
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры могут перенести из Великобритании, об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.
Ушла из жизни правнучка последнего императора Австрии Карла І
У 31-летней княжной Марии Голицыной внезапно остановилось сердце.
Первая леди Украины снова поучаствовала в благотворительной акции
Жена президента Украины Елена Зеленская отдала на благотворительность особое платье.
OPPO объявила официальную дату презентации Realme TV и Realme Watch
Суббренд OPPO рассказал когда представит свою линейку смарт-телевизоров Realme TV и "умные" часы Realme Watch.
Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло уже не холостяк (Фото)
Украинский комик Владимир Жогло признался 15 мая, что женился.