Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 19 мая в Украине зафиксировали 260 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 876 .

В мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Бразилии.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.