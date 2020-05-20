Итоги дня 19 мая: Суррогатное материнство и продление карантина в Украине

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 мая
Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 19 мая в Украине зафиксировали 260 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 18 876 .
В мире зафиксировали 4 893 260 заболевших COVID-19, больше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Бразилии.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.
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В Украине зарегистрировали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушения в сфере репродуктивных технологий.
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