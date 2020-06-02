Итоги дня 1 июня: "минирование" моста Метро и ослабление карантина

Второе "минирование" моста Метров в Киеве
в 13:41 на спецлинию 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост Метро. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством начальника столичной полиции Андрея Крищенко. Движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту Метро было перекрыто. В итоге "минер" был задержан.
Украина переходит к следующему этапу ослабления карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что эпидемическая ситуация в большинстве областей позволяет с 1 июня открыть спортивные залы и фитнес-центры, учебные заведения, запустить межобластное автомобильном сообщении и железнодорожные перевозки.
Зеленский о влиянии на выборы в США
Президент Украины Владимир Зеленский отрицает свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
"Слуга народа" определилась с новым министром культуры
По информации нардепа Александра Качура, новым министром культуры станет Александр Ткаченко.
Май в Киеве оказался самым холодным в XXI веке
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в мае в Киеве составляла + 12,4 ° С, что на 2,8 ° С ниже климатической нормы.
Укрзализныця разрешила продажу билетов на плацкартные вагоны
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов. Об этом сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.
Украина и Турция согласовали восстановление туристических путешествий
В понедельник, 1 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.
Криклий анонсировал новые спецрейсы для возвращения украинцев из-за рубежа
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало ряд новых специальных рейсов в Украину из разных стран мира, которыми могут воспользоваться украинцы, находящиеся за границей, для возвращения домой.
Путин и Трамп по телефону обсудили саммит G7, коронавирус и нефтяной рынок
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию с Covid-19, запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon, проведение саммита G7, а также ситуацию на нефтяном рынке, сообщила пресс-служба Кремля.
В столице США ввели комендантский час
В Вашингтоне и еще четырех десятках крупных городов США объявлен комендантский час.
Елена Зеленская посетила дом для детей-сирот с инвалидностью
Супруга Президента Елена Зеленская и глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер посетили частное заведение соцзащиты для детей-сирот с инвалидностью и ознакомились с условиями ухода воспитанников.
Владимир Кличко: Я - Джордж Флойд
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко высказался против расизма, а также выразил слова поддержки в ситуации с погибшим после задержания полицией США темнокожим американцем Джорджем Флойдом.
За игроком сборной Украины активно следит турецкий топ-клуб
Турецкий "Фенербахче" намерен усилить состав футболистом сборной Украины и английского "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко.
"Эмми" будет, только под другим форматом
В то время, как вручение дневной премии было отменено из-за коронавируса, академия телевидения и ABC не собираются переносить торжественную церемонию "Эмми", которая запланирована на 20 сентября.
Герцоги Кембриджские подают в суд на британский таблоид
Вслед за Меган Маркл, которая судится с Associated Newspapers за публикацию личного письма отцу, войну с прессой начали принц Уильям и Кейт Миддлтон.