Итоги дня 1 июня: "минирование" моста Метро и ослабление карантина

1 Второе "минирование" моста Метров в Киеве в 13:41 на спецлинию 102 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост Метро. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного и районного управлений, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством начальника столичной полиции Андрея Крищенко. Движение всех видов транспорта и пешеходов на мосту Метро было перекрыто. В итоге "минер" был задержан.

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7 "Укрзализныця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах пассажирских поездов. Об этом сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. Украина и Турция согласовали восстановление туристических путешествий

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