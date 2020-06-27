Итоги дня 26 июня: День крымскотатарского флага и лишение Вакарчука мандата

Коронавирус в Украине
В Украине на 8:45 26 июня зафиксировано уже более 41 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - более тысячи новых больных.
День крымскотатарского флага
День крымскотатарского флага — день чествования национального флага крымских татар, коренного народа Крыма. Отмечается 26 июня с 2010 года. Крымскотатарский флаг был утвержден Курултаем крымских татар 1917 года и восстановлен 30 июня 1991 года.
Лишение мандата
Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.
"Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты"
Достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины. Об этом сообщил содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты", которое сегодня было представлено в Киеве.
Договор о концессии
Министерство инфраструктуры Украины и компания "Рисоил-Херсон" подписали договор о сдаче в концессию Херсонского морского торгового порта (МТП).
ВНО по математике
К сдаче сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 83 детей, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ.
"Коронавирусный" кризис
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, преодолела ли Украина пик "коронавирусного" кризиса - или же худший момент еще впереди.
Взрыв на Позняках
Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 26 июня сообщил, что поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.
COVID-19 у Дюрана
Легендарный боксер Роберто Дюран сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится в одной из больниц Панама-Сити.
Победа Молоуни
29-летний австралиец Джейсон Молоуни (#2 WBO, #3 WBA и #4 WBС и IBF) одержал досрочную победу над мексиканцем Леонардо Баесом.
Ливерпуль on fire
Болельщики Ливерпуля по всему миру отпраздновали долгожданную победу Ливерпуля в АПЛ.
Самые преданные наставники
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список тренеров, которые дольше всех работают в одной команде.
Финал Кубка Украины-2020
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) официально утвердил в пятницу харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020 года.
Сердечный приступ
У актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, случился сердечный приступ.
Джамала снялась в фильме
Авторы ленты "Евровидение: История огненной саги" на Netflix привлекали настоящих артистов, которые побеждали на музыкальном шоу. В частности, в фильме зрители увидят и Джамалу.
"Звезды по обмену"
Завершились съемки комедии "Звезды по обмену" режиссера Алексея Даруги.
Неизданная песня Принса
В сети появилась неизданная ранее песня Witness for the Prosecution, которая войдет в переиздание альбома Sign O'The Times 1987 года.
Платформа глобального мониторинга
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (NASA), Европейское космическое агентство (ESA) и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустили сайт "Приборная панель Земли для наблюдения за Covid-19" (Covid-19 Earth Observation Dashboard), рассказывается в пресс-релизе на сайте NASA.