Итоги дня 26 июня: День крымскотатарского флага и лишение Вакарчука мандата

1 Коронавирус в Украине В Украине на 8:45 26 июня зафиксировано уже более 41 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки новый антирекорд - более тысячи новых больных.

2 День крымскотатарского флага День крымскотатарского флага — день чествования национального флага крымских татар, коренного народа Крыма. Отмечается 26 июня с 2010 года. Крымскотатарский флаг был утвержден Курултаем крымских татар 1917 года и восстановлен 30 июня 1991 года.

3 Лишение мандата Члены партии "Голос" поддержали прекращение полномочий народного депутата Святослава Вакарчука. Лидер "Голоса" сам попросил о таком решении.

4 "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты" Достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины. Об этом сообщил содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты", которое сегодня было представлено в Киеве.

7 "Коронавирусный" кризис Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, преодолела ли Украина пик "коронавирусного" кризиса - или же худший момент еще впереди.

8 Взрыв на Позняках Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции 26 июня сообщил, что поврежденный взрывом жилой дом в Дарницком районе столицы будет полностью демонтирован.

9 COVID-19 у Дюрана Легендарный боксер Роберто Дюран сдал положительный тест на коронавирус и сейчас находится в одной из больниц Панама-Сити.

10 Победа Молоуни 29-летний австралиец Джейсон Молоуни (#2 WBO, #3 WBA и #4 WBС и IBF) одержал досрочную победу над мексиканцем Леонардо Баесом.

11 Ливерпуль on fire Болельщики Ливерпуля по всему миру отпраздновали долгожданную победу Ливерпуля в АПЛ.

14 Сердечный приступ У актера Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы, случился сердечный приступ.

15 Джамала снялась в фильме Авторы ленты "Евровидение: История огненной саги" на Netflix привлекали настоящих артистов, которые побеждали на музыкальном шоу. В частности, в фильме зрители увидят и Джамалу.

16 "Звезды по обмену" Завершились съемки комедии "Звезды по обмену" режиссера Алексея Даруги.

17 Неизданная песня Принса В сети появилась неизданная ранее песня Witness for the Prosecution, которая войдет в переиздание альбома Sign O'The Times 1987 года.