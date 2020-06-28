Итоги дня 27 июня: коронавирус, наводнения в Украине и совещание у Зеленского

Мир установил новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом.
26 июня в мире было зарегистрировано 194 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.
С начала пандемии в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 3086 детей и 6515 медработников.
Степанов не исключает усиления ограничительных мер в 13 областях
Зеленский собрал глав ОГА на срочное совещание
Президент Украины Владимир Зеленский собрал на селекторное совещание представителей местной власти и глав ОГА из-за роста заболеваемости COVID-19.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в связи с распространением коронавирусной болезни украинским школам придется продолжить обучение онлайн.
Повышение "минималки": Зеленский дал задание Кабмину
На выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского правительство определило график повышения минимальной заработной платы в Украине.
Нидерланды представили новые доказательства того, что самолет сбила ракета РФ
Прокуратура Нидерландов представила на суде запись новых телефонных разговоров подконтрольных Кремлю боевиков, что свидетельствует о том, что самолет рейса МН17 в 2014 году попали из установки "Бук".
Наводнения на западе Украины
Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины, что позволит странам ЕС помочь ГСЧС Украины в преодолении последствий наводнений, согласно списка потребностей
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на то, что наводнение, которое нанесло большой ущерб пяти областям Западной Украины, скоро закончится.
В ООС погиб украинский защитник, еще один ранен
Вблизи Старогнатовки в Донецкой области погиб украинский военнослужащий, еще один - получил осколочные ранения
Лейкерс и Клипперс возобновят сезон в НБА
НБА проведет два матча в первый день после возобновления сезона 30 июля.
УЕФА обновил календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
УЕФА представил обновленный календарь в группе А4 Лиги наций-2020/21, где выступает сборная Украины.
Гвоздик объяснил свое решение завершить карьеру боксера
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал свое решение завершить профессиональную карьеру в боксе.
Баскетболисты Суперлиги будут проходить обязательное тестирование на коронавирус
Федерация баскетбола Украины утвердила изменения в регламент соревнований сезона 2020/21.
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов из наркологической клиники отправился в психиатрическую.
Сообщается, что причиной стало нестабильное состояние артиста после принятых препаратов и алкоголя.
В США застрелили автора хита Pop, Lock and Drop It, рэпера Лоуренса Френкса.
В пятницу, 26 июня, в американском городе Сэнт-Луис застрелили рэпера Лоуренса Френкса младшего, более известного по псевдониму Huey.
Марго Робби сыграет в Пиратах Карибского моря
29-летняя кинозвезда подписала контракт на главную роль в перезапуске культовой франшизы, но уже без капитана Джека Воробья
Atlas Weekend-2021: известен еще один хедлайнер фестиваля
Британская инди-рок-группа Alt-J станет хедлайнером столичного фестиваля Atlas Weekend-2021.
Samsung Galaxy Watch 3: вероятная дата презентации
Инсайдер раскрыл точную дату презентации новинки.