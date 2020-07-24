Итоги 24 июля: Дополнительная сессия ВНО и коронавирус в Украине

В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19
В Украине уже более 62 тысяч подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.
Дополнительная сессия ВНО в Украине
Завершена обработка ответов и определены результаты ВНО абитуриентов по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии.
Дополнительная сессия ВНО- 2020 пройдет с 24 июля по 10 августа. Сегодня состоялось тестирование по физике.
Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля осуществит рабочий визит в Республику Польша. Об этом сообщили в МИДе.
"Деоккупация Крыма": В МИД Украины разработали стратегию
МИД Украины разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", пока он не публичный, но является частью большой стратегии деоккупации послуострова. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.
Украинский боксер Мельник не справился с экс-претендентом на чемпионский титул Чаниевым (Видео)
Украинский боксер-легковес Владислав Мельник проиграл россиянину Исе Чаниеву на турнире KOld Wars в Беларуси.
Все теннисные турниры в Китае отменены
Мужская и женская теннисные организации ATP и WTA соответственно объявили, что соревнования в Китае в текущем году будут отменены.
Барселона распродаст полкоманды: список
Барселона значительно почистит состав в летнее межсезонье. Об этом сообщает Marca.
Формула-1: американские этапы не состоятся
Руководство Формулы-1 отказалось от проведения октябрьских этапов в Америке. Об этом сообщает BBC Sport.
Солистка The Hardkiss "взорвет" паркет шоу "Танцы со звездами-2020"
Украинская певица Юлия Санина стала уже шестой звездной участницей нового сезона шоу.
Мэл Гибсон скрывал, что переболел COVID-19
64-летний актер заразился потенциально смертельным вирусом еще в апреле, но с тех пор полностью выздоровел.
Снят с проката: Disney отложила выход "Мулан" на неопределенный срок
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года отложили на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. "Мулан" сняли с проката.
Стих Шевченко: создатели S.T.A.L.K.E.R 2 оставили интересную "пасхалочку" (Видео)
В трейлере STALKER 2 нашли зашифрованный стих Тараса Шевченко. Остается только гадать, связана ли надпись с существом в контейнере.