Итоги 24 июля: Дополнительная сессия ВНО и коронавирус в Украине

1 В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19 В Украине уже более 62 тысяч подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая.

3 Кулеба откроет новый корпус украинского посольства в Польше Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 27-28 июля осуществит рабочий визит в Республику Польша. Об этом сообщили в МИДе.

7 Барселона распродаст полкоманды: список Барселона значительно почистит состав в летнее межсезонье. Об этом сообщает Marca.

11 Снят с проката: Disney отложила выход "Мулан" на неопределенный срок Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов 2020 года отложили на неопределенный срок в связи с пандемией COVID-19. "Мулан" сняли с проката.