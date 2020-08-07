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Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине
Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине
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Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине

Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине. Визит Зеленского на Донбасс. В Украине обновили список карантинных зон.

Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19

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В стране очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело почти полторы тысячи украинцев.

Визит Зеленского на Донбасс

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Владимир Зеленский, уже второй день находится в зоне проведения ООС и уже лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует. Об этом передают в Офисе Президента.

В течении двух недель перемирия на Донбассе армия и жители начали ощущать конец войны, жизнь начала возрождатся. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

В Украине обновили список карантинных зон

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Список карантинных зон в Украине обновили. Харьков отнесли в "красную" зону, а Тернополь из "красной" попал в "зеленую". Луцк, который ранее находился в "красной зоне" перенесли в "оранжевую".

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Все по теме:

Украина, КГГА, Заболевание, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, ОП, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

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