Итоги 7 августа: Зеленский на Донбассе, COVID-19 и обновленный список карантинных зон в Украине

Коронавирус в Украине. Визит Зеленского на Донбасс. В Украине обновили список карантинных зон.

Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19

В стране очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело почти полторы тысячи украинцев.

Визит Зеленского на Донбасс

Владимир Зеленский, уже второй день находится в зоне проведения ООС и уже лично убедился, что режим полного и всеобъемлющего прекращения огня действует. Об этом передают в Офисе Президента.

В течении двух недель перемирия на Донбассе армия и жители начали ощущать конец войны, жизнь начала возрождатся. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Таран.

В Украине обновили список карантинных зон

Список карантинных зон в Украине обновили. Харьков отнесли в "красную" зону, а Тернополь из "красной" попал в "зеленую". Луцк, который ранее находился в "красной зоне" перенесли в "оранжевую".

Ястремская пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо

краинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо (Италия).

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Виктор Постол официально получил еще один шанс стать чемпионом мира.

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Украинец Алексей Лень принес своей команде восемь очков.

Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

После нескольких лет борьбы с онкологией умер 21-летний сын украинского исполнителя Виктора Павлика - Павел Павлик.

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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта "Танці з зірками" присоединился актер, звезда комедии "Скажене весілля" и сериала "Великі вуйки" Арам Арзуманян.

Atlas Weekend 2021: список хедлайнеров фестиваля пополнила группа Placebo

Британская альтернативная рок-группа Placebo подтвердила свое участие в киевском фестивале Atlas Weekend в 2021 году.

Google Play Music прекращает работу

Компания Google сообщила о том, что было принято решение окончательно попрощаться с музыкальным сервисом Google Play Music.

Теперь уже точно: Lionsgate готовит сиквел "Грязных танцев"

Культовый фильм "Грязные танцы" действительно получит сиквел. Студия Lionsgate официально подтвердила данную информацию.