Итоги 27 августа: Неутешительные прогнозы ВОЗ, гид по госуслугам и смертная казнь в "ДНР"

ВОЗ заявила, что смертность от COVID-19 может значительно вырасти. В Украине внедрили онлайн-гида по государственным услугам. В самопровозглашенной "ДНР" ввели смертную казнь и другие события 27 августа.

Прогнозы ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.

Онлайн-гид по госулугам

Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Смертная казнь в "ДНР"

Представители ООН рассказали, что в так называемой "ДНР" уже двоих людей приговорили к смертной казни.

Цена на газ

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Помощь Беларуси

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что граждане Беларуси, испытывающие давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине.

Прогнозы СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что коронавирус сильно повлияет на проведение местных выборов.

Возобновление плей-оффа НБА

Баскетболисты НБА устроили бойкот матчам плей-офф на фоне инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, однако после длительных обсуждений все же решили возобновить игры.

Замена Суаресу

Руководство Барселоны рассматривает кандидатуру Муссы Дембеле в качестве замены Луису Суаресу.

Молодежка едет в Хельсинки

Матч отборочного раунда на Евро-2021 (U-21) между сборными Украины и Финляндии пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Ломаченко - Лопес

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпионский бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса может пройти со зрителями в зале.

Кэти Перри стала мамой

35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених - актер Орландо Блум, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.

Коронавирус у Бабкиных

Знаменитая украинская семья Сергей и Снежана Бабкины сообщили своим поклонникам, что они заразились коронавирусной инфекцией.

Букеровская премия

29-летняя Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов стала самым молодым в истории лауреатом Международной Букеровской премии.

У Питта новый роман

Голливудского актера заметили в Париже в компании с 27-летней моделью Николь Потуральски.

Одесский кинофестиваль 2020

Объявлен состав жюри Международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля.