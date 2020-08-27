Итоги 27 августа: Неутешительные прогнозы ВОЗ, гид по госуслугам и смертная казнь в "ДНР"

Прогнозы ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят, что ближе к зиме число смертельных случаев может возрасти.
Онлайн-гид по госулугам
Минцифры запустило в работу онлайн-гид по всем государственным услугам, предоставляемым органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Смертная казнь в "ДНР"
Представители ООН рассказали, что в так называемой "ДНР" уже двоих людей приговорили к смертной казни.
Цена на газ
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).
Помощь Беларуси
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что граждане Беларуси, испытывающие давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее в Украине.
Прогнозы СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что коронавирус сильно повлияет на проведение местных выборов.
Возобновление плей-оффа НБА
Баскетболисты НБА устроили бойкот матчам плей-офф на фоне инцидента со стрельбой полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине, однако после длительных обсуждений все же решили возобновить игры.
Замена Суаресу
Руководство Барселоны рассматривает кандидатуру Муссы Дембеле в качестве замены Луису Суаресу.
Молодежка едет в Хельсинки
Матч отборочного раунда на Евро-2021 (U-21) между сборными Украины и Финляндии пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
Ломаченко - Лопес
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что чемпионский бой Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса может пройти со зрителями в зале.
Кэти Перри стала мамой
35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених - актер Орландо Блум, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.
Коронавирус у Бабкиных
Знаменитая украинская семья Сергей и Снежана Бабкины сообщили своим поклонникам, что они заразились коронавирусной инфекцией.
Букеровская премия
29-летняя Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов стала самым молодым в истории лауреатом Международной Букеровской премии.
У Питта новый роман
Голливудского актера заметили в Париже в компании с 27-летней моделью Николь Потуральски.
Одесский кинофестиваль 2020
Объявлен состав жюри Международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля.