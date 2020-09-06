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Воскресенье, 06.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Главные события недели: коронавирус, протесты в Беларуси и Хабаровске и заявления Фокина
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Обстрелы в зоне ООС: погиб еще один украинский военный
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Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ

Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ
Обновлено 21:16 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. ВСУ понесли потери на Донбассе. Масштабная акция протеста в Минске.

Коронавирус забрал жизни свыше 877 тысяч человек

Коронавирус

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.

В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.

Потери ВСУ на Донбассе 

 ВСУ

6 сентября в зоне ООС погибли трое военнослужащих, и еще трое получили ранения.

На протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек

Минск

На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек.

Вечером белорусские силовики начали проводить массовые задержания. На фоне этого неизвестные в балаклавах и с дубинками избивали людей.

В ФРГ впервые упомянули строительство Nord Stream 2 в связи с делом Навального.

Хайко Маас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

Определился последний полуфиналист Кубка Стэнли

НХЛ

Стали известны все участники финалов Конференций в НХЛ.

НБА: Торонто и Денвер сравняли счет в серии

НБА

В ночь на 6 сентября (время киевское) состоялись два матча плей-офф НБА.

Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176

Оверим избил Сакаи

В ночь с 5 на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 176.

35-летний американский актер Келлан Латс поделился радостной новостью.

Келлан Латс

Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.

В комедии "Поцелуй на миллион" сыграют Василий Вирастюк и Даша Астафьева

Василий Вирастюк и Даша Астафьева

Режиссер Дмитрий Авдеев работает над романтической комедией "Поцелуй на миллион".

Из-за коронавируса прекращены съемки сериала "Кортес" с Хавьером Бардемом

Хавьер Бардем

Amazon прекратил съемочный процесс сериала о приключениях мореплавателя Эрнана Кортеса, которого должен был сыграть испанский актер Хавьер Бардем.

Китайский многоразовый шаттл вернулся на Землю

Shenzhou-11

Китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки.

Pixel 5 и Pixel 4a 5G представят 25 сентября

Pixel 5 и Pixel 4a 5G представят 25 сентября

В сети появилась информация о дате выхода смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Донбасс, Минск, ВСУ, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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