Итоги 6 сентября: коронавирус, протесты в Минске и потери ВСУ

Коронавирус забрал жизни свыше 877 тысяч человек
Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 26,7 млн, умерли более 877 тыс. человек.
В Украине за сутки зарегистрировали 2 107 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 135 894.
Потери ВСУ на Донбассе
6 сентября в зоне ООС погибли трое военнослужащих, и еще трое получили ранения.
На протесты в Минске вышли около 100 тысяч человек
На масштабную акцию в Минске вышло около 100 тысяч человек.
Вечером белорусские силовики начали проводить массовые задержания. На фоне этого неизвестные в балаклавах и с дубинками избивали людей.
В ФРГ впервые упомянули строительство Nord Stream 2 в связи с делом Навального.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть увязано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.
Определился последний полуфиналист Кубка Стэнли
Стали известны все участники финалов Конференций в НХЛ.
НБА: Торонто и Денвер сравняли счет в серии
В ночь на 6 сентября (время киевское) состоялись два матча плей-офф НБА.
Оверим избил Сакаи и другие результаты UFC Fight Night 176
В ночь с 5 на 6 сентября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся бойцовский вечер UFC Fight Night 176.
35-летний американский актер Келлан Латс поделился радостной новостью.
Он и его супруга Бриттани ждут появления малыша после трагедии с выкидышем, которая произошла вначале этого года.
В комедии "Поцелуй на миллион" сыграют Василий Вирастюк и Даша Астафьева
Режиссер Дмитрий Авдеев работает над романтической комедией "Поцелуй на миллион".
Из-за коронавируса прекращены съемки сериала "Кортес" с Хавьером Бардемом
Amazon прекратил съемочный процесс сериала о приключениях мореплавателя Эрнана Кортеса, которого должен был сыграть испанский актер Хавьер Бардем.
Китайский многоразовый шаттл вернулся на Землю
Китайский экспериментальный космический корабль многоразового использования в воскресенье, 6 сентября, благополучно приземлился в запланированном месте посадки.
Pixel 5 и Pixel 4a 5G представят 25 сентября
В сети появилась информация о дате выхода смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G.