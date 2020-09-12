Скачать
Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 12 сентября: коронавирус, разгон женского марша в Минске и возвращение "желтых жилетов"
Итоги 12 сентября: коронавирус, разгон женского марша в Минске и возвращение "желтых жилетов"
Разумков: Говорить о глобальной трансформации Кабмина в ближайшее время не стоит
Разумков: Говорить о глобальной трансформации Кабмина в ближайшее время не стоит
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Четыре гола и первое удаление в сезоне: Олимпик поверг в шок Днепр-1 (Видео)
Amerikraine Dream: певица Алина Паш порадовала фанов выпуском нового альбома о здоровом патриотизме
Amerikraine Dream: Алина Паш порадовала фанов выпуском альбома

Итоги 12 сентября: коронавирус, разгон женского марша в Минске и возвращение "желтых жилетов"

Итоги 12 сентября: коронавирус, разгон женского марша в Минске и возвращение "желтых жилетов"
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф
В мире растет число погибших от коронавируса. В Беларуси силовики жестко задержали участниц женского марша. "Желтые жилеты" устроили погром в Париже. В "СН" предложили внести изменения в постановление о местных выборах.

В мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн

В мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн

На 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек.

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли. 

Силовики Лукашенко жестко задержали участниц женского марша в Минске

Протесты в Беларуси

В столице Беларуси силовики жестко задержали участниц очередного женского марша против Александра Лукашенко.

Протестующие движения "желтых жилетов" вернулись на улицы Парижа.

Желтые жилеты

Полиция Франции в ходе субботних демонстраций применила слезоточивый газ и сообщила о задержании 154 человек.

В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах

Александр Качура

Во фракции "Слуга народа" задумались об изменениях в постановление о проведении местных выборов.

Определились финалисты US Open-2020

US Open-2020

В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) состоялись оба полуфинальных матча на Открытом чемпионате США-2020.

В НБА будет новый чемпион

НБА

В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) в НБА состоялось два матча серии плей-офф.

Кубок Стэнли: Айлендерс сократил отставание в финале Востока

Кубок Стэнли

В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг.

Олимпик поверг в шок Днепр-1 

Олимпик поверг в шок Днепр-1

В субботу, 12 сентября, состоялся матч второго тура УПЛ 2020/21 Днепр-1 - Олимпик.

АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка

АПЛ

Фулхэм и Арсенал провели первый матч в рамках английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

В актерской семье Лейтон Мистер и Адама Броуди пополнение.

Лейтон Мистер

34-летняя Лейтон Митер, звезда американского сериала "Сплетница", и ее 40-летний муж Адам Броуди стали родителями во второй раз. 

Супруга президента Владимира Зеленского появилась на публике в стильном наряде.

Елена Зеленская

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что Украина официально получила статус полноправной участницы "Партнерства Биарриц".

В Киеве стартовал "Литературный Кураж Базар"

Литературный Кураж Базар

Посетители смогут приобрести книги, обменяться, а также обсудить прочитанное.

Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии

Венома и Морбиуса

Исполнительный директор Sony подтвердил, что такие фильмы, как "Морбиус", "Веном: Да будет резня" и другие, не выйдут в кинотеатрах, пока не закончится пандемия, а это значит, что даты релиза проектов могут перенестись еще неоднократно.

Motorola готовит бюджетный смартфон "Kiev" с поддержкой 5G и тройной камерой

Motorola Kiev

Когда состоится официальный анонс неизвестно, но инсайдеры уже раскрыли практически все характеристики недорогого смартфона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Беларусь, Коронавирус, Итоги дня, Желтые жилеты, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выбросить немедленно: Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020
02 В элегантном наряде: Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)
03 СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства
04 Силовики Лукашенко жестко задерживают участниц женского марша в Минске (Фото, Видео)
05 В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Недешево обходится&quot;: Лукашенко предложил отвести войска от западной границы
"Недешево обходится": Лукашенко предложил отвести войска от западной границы
В &quot;Слуге народа&quot; предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Танкер Delfi наконец-то эвакуировали в порт
Sony окончательно решила не выпускать &quot;Венома&quot; и &quot;Морбиуса&quot; до конца пандемии
Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь