Итоги 12 сентября: коронавирус, разгон женского марша в Минске и возвращение "желтых жилетов"

В мире растет число погибших от коронавируса. В Беларуси силовики жестко задержали участниц женского марша. "Желтые жилеты" устроили погром в Париже. В "СН" предложили внести изменения в постановление о местных выборах.

В мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн

На 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек.

В Украине по состоянию на утро субботы выявлено 3 103 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом рекордное число выздоровевших - 1341 человек, 72 ранее заболевших умерли.

Силовики Лукашенко жестко задержали участниц женского марша в Минске

В столице Беларуси силовики жестко задержали участниц очередного женского марша против Александра Лукашенко.

Протестующие движения "желтых жилетов" вернулись на улицы Парижа.

Полиция Франции в ходе субботних демонстраций применила слезоточивый газ и сообщила о задержании 154 человек.

В "Слуге народа" предлагают внести изменения в постановление о местных выборах

Во фракции "Слуга народа" задумались об изменениях в постановление о проведении местных выборов.

Определились финалисты US Open-2020

В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) состоялись оба полуфинальных матча на Открытом чемпионате США-2020.

В НБА будет новый чемпион

В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) в НБА состоялось два матча серии плей-офф.

Кубок Стэнли: Айлендерс сократил отставание в финале Востока

В ночь с 11 на 12 сентября (время киевское) состоялся третий матч финальной серии Восточной конференции Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг.

Олимпик поверг в шок Днепр-1

В субботу, 12 сентября, состоялся матч второго тура УПЛ 2020/21 Днепр-1 - Олимпик.

АПЛ стартовала: первый гол забил Ляказетт, Арсенал берет три очка

Фулхэм и Арсенал провели первый матч в рамках английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

В актерской семье Лейтон Мистер и Адама Броуди пополнение.

34-летняя Лейтон Митер, звезда американского сериала "Сплетница", и ее 40-летний муж Адам Броуди стали родителями во второй раз.

Супруга президента Владимира Зеленского появилась на публике в стильном наряде.

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что Украина официально получила статус полноправной участницы "Партнерства Биарриц".

В Киеве стартовал "Литературный Кураж Базар"

Посетители смогут приобрести книги, обменяться, а также обсудить прочитанное.

Sony окончательно решила не выпускать "Венома" и "Морбиуса" до конца пандемии

Исполнительный директор Sony подтвердил, что такие фильмы, как "Морбиус", "Веном: Да будет резня" и другие, не выйдут в кинотеатрах, пока не закончится пандемия, а это значит, что даты релиза проектов могут перенестись еще неоднократно.

Motorola готовит бюджетный смартфон "Kiev" с поддержкой 5G и тройной камерой

Когда состоится официальный анонс неизвестно, но инсайдеры уже раскрыли практически все характеристики недорогого смартфона.