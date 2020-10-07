Итоги 7 октября: Смог в Киеве, Михаил Жванецкий покидает сцену, Нагорный Карабах

Михаил Жванецкий уходит со сцены, в связи с чем вспоминают лучшие выступления сатирика на видео. В Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19, в то время как Киев накрыло смогом.

Коронавирус ударил с новой силой: в Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - 4753 новых случая.

Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине

Спасатели достигли определенных успехов в ликвидации очагов возгорания.

В Луганской области снова пожары, в сети появились кадры нового очага.

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.

Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото

В Киеве в вечеру возросло число запросов в поисковиках о причинах появления смога в столице, некоторые допускают, что задымление вызвано пожаром.

Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах

Министр Армении Никол Пашинян завил, что Армения рассматривает вопрос признания Нагорного Карабаха, то или иное решение будет принято по итогам анализа ситуации.

Путину - 68 лет. Как менялся президент России за свою карьеру

За 20 лет у руководства в России внешний вид Владимира Путина менялся множество раз.

Беринчик перевесил Симиона на взвешивании (фото)

Денис Беринчик и Виорел Симион вложились в лимит легкого веса.

Луческу подписал в Динамо соотечественника

Динамо (Киев) во вторник, 6 октября, объявило о подписании сразу троих футболистов.

Михаил Жванецкий про Путина, Украину и жизнь: лучшие выступления сатирика на видео

На счету Жванецкого множество престижных премий, знаменитых выступлений и работ, звания Народного артиста России и Украины.

Нобелевская премия по химии 2020: названы имена лауреатов

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по химии.

Дорофеева оценила шикарное пляжное фото Ивлеевой на Мальдивах

Настя Ивлеева решила устроить себе отпуск и отправилась на Мальдивы. На своей странице в Instagram ведущая делится со своими поклонниками яркими снимками с отдыха.

Презентация iPhone 12: Apple покажет еще несколько новинок

Как и предполагалось, компания Apple проведет онлайн-презентацию нового смартфона - 13 октября. Однако, помимо долгожданного iPhone 12 на мероприятии покажут и другие новинки.