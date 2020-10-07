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Среда, 07.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Франция 7:1 Украина: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Франция 7:1 Украина: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Воспитанник Манчестер Юнайтед забил сумасшедший гол с центра поля - он тренирует такой удар с детства (видео)
Воспитанник Манчестер Юнайтед забил сумасшедший гол с центра поля - он тренирует такой удар с детства (видео)

Итоги 7 октября: Смог в Киеве, Михаил Жванецкий покидает сцену, Нагорный Карабах

Итоги 7 октября: Смог в Киеве, Михаил Жванецкий покидает сцену, Нагорный Карабах
22:46 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Михаил Жванецкий уходит со сцены, в связи с чем вспоминают лучшие выступления сатирика на видео. В Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19, в то время как Киев накрыло смогом.

Коронавирус ударил с новой силой: в Украине зафиксировали рекордное количество больных COVID-19

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В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу - 4753 новых случая.

Огонь прошел 20 тысяч гектаров, погибло 11 человек: фото и видео из очагов пожаров на Луганщине

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Спасатели достигли определенных успехов в ликвидации очагов возгорания.

В Луганской области снова пожары, в сети появились кадры нового очага.

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон: британцев озадачило фото

Зеленский встретился с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой сегодня начал визит в Великобританию, во время которого встретился с Герцогом и Герцогиней Кембриджскими. Пользователи сети в недоумении от фото с встречи.

Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото

Киев

В Киеве в вечеру возросло число запросов в поисковиках о причинах появления смога в столице, некоторые допускают, что задымление вызвано пожаром.

Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах

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Украина, Карабах, Карантин, Смог, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

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