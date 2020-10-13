Скачать
Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина 0:0 Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина 0:0 Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Итоги дня 13 октября: продление карантина в Украине, анонс опроса в день выборов и задержание банды на Крещатике
Итоги дня 13 октября: продление карантина в Украине, анонс опроса в день выборов и задержание банды на Крещатике
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Украина - Испания: где и когда смотреть матч Лиги наций
Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик
Для "референдума" Зеленский и Ко готовили три блока вопросов, в том числе о марихуане, - аналитик

Итоги дня 13 октября: продление карантина в Украине, анонс опроса в день выборов и задержание банды на Крещатике

Итоги дня 13 октября: продление карантина в Украине, анонс опроса в день выборов и задержание банды на Крещатике
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти. Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе. В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения.

Коронавирус за сутки убил больше 100 украинцев: где самая тяжелая ситуация

доктор

Количество новых случаев заражения за сутки снова превысило 5000.

В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль

Люди в масках

Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина в Украине.

Появилась более подробная информация о карантинных нововведениях в Украине.

«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе

Владимир Зеленский

Президент Украины Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов 25 октября.

Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти

Светлана Тихановская

У Лукашенко есть чуть меньше двух недель, чтобы выполнить требования Тихановской для предотвращения дальнейших протестов.

На Крещатике в Киеве со стрельбой задержали бандитов: нашумевшая операция попала на камеры (видео)

задержание в киеве

В Киеве задержали преступную группу, необошлось без стрельбы.

В WBC назвали Ломаченко чемпионом мира в легком весе

Василий Ломаченко

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман накануне супербоя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес объяснил статус франчайзингового чемпионства украинца.

"Коронавирус" оказался фальшивым: Дмитрий Пидручный о своей болезни и фаворитах сезона

Дмитрий Пидручный

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный после "коронавируса" присоединился к команде и полноценно готовится к сезону.

Роналду заразился коронавирусом перед игрой Лиги наций

Криштиану Роналду

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи.

Партнеры по команде забили футболиста до смерти из-за пропущенного гола

Мяч

Жуткая история произошла в Уганде по итогам товарищеского футбольного матча.

Это был последний сезон: Алена Шоптенко уходит из проекта "Танці з зірками"

Алена Шоптенко и Олег Винник

Танцовщица решила, что это был ее последний сезон в танцевальном шоу.

Самый дешевый смартфон Samsung получил дату выхода

Samsung

Компания Samsung раскрыла дату старта продаж своей новинки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Карантин, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Изможденные больные снимают маску с кислородом, чтобы умереть": врач рассказала о ситуации в киевских «инфекционках»
02 18-летний парень убил бабушку и людей на остановке: стало известно о судьбе нижегородского стрелка
03 Зеленский спешит с опросом на выборах по двум причинам, эта идея возникла спонтанно, - Георгий Тука
04 Грузия может без войны вернуть Абхазию: журналистка рассказала об уникальном шансе
05 Нардепы от "Слуги народа" перессорились в Facebook из-за путинской вакцины от COVID-19: грозятся дойти до суда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сеть ужаснули фото разрушенной школы в Степанакерте
Сеть ужаснули фото разрушенной школы в Степанакерте
В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
В центре Киева случилась потасовка из-за гимна России (видео)
В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль
В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Мужчина проехался на работу на скейте с бутылкой сока в руках и стал звездой TikTok (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь