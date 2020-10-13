Итоги дня 13 октября: продление карантина в Украине, анонс опроса в день выборов и задержание банды на Крещатике

Коронавирус за сутки убил больше 100 украинцев: где самая тяжелая ситуация
Количество новых случаев заражения за сутки снова превысило 5000.
В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль
Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина в Украине.
Появилась более подробная информация о карантинных нововведениях в Украине.
«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе
Президент Украины Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов 25 октября.
Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти
У Лукашенко есть чуть меньше двух недель, чтобы выполнить требования Тихановской для предотвращения дальнейших протестов.
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Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман накануне супербоя Василий Ломаченко - Теофимо Лопес объяснил статус франчайзингового чемпионства украинца.
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Роналду заразился коронавирусом перед игрой Лиги наций
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит ближайшие матчи.
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