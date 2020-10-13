Итоги дня 13 октября: продление карантина в Украине, анонс опроса в день выборов и задержание банды на Крещатике

Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти. Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе. В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения.

Коронавирус за сутки убил больше 100 украинцев: где самая тяжелая ситуация

Количество новых случаев заражения за сутки снова превысило 5000.

В Украине продлевают карантин и вводят новые ограничения: что сказал Шмыгаль

Денис Шмыгаль сообщил о продлении карантина в Украине.

Появилась более подробная информация о карантинных нововведениях в Украине.

«Это очень опасно»: Зеленский взволновал украинцев заявлением о всенародном опросе

Президент Украины Зеленский объявил всеукраинский опрос в день выборов 25 октября.

Тихановская дала Лукашенко 13 дней, чтобы уйти

У Лукашенко есть чуть меньше двух недель, чтобы выполнить требования Тихановской для предотвращения дальнейших протестов.

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Компания Samsung раскрыла дату старта продаж своей новинки.