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Воскресенье, 18.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины по футболу 18 октября (видео)

Итоги 18 октября: срыв перемирия в Карабахе, снос харьковского элеватора, "Партизанский марш" в Беларуси

Итоги 18 октября: срыв перемирия в Карабахе, снос харьковского элеватора, "Партизанский марш" в Беларуси
Обновлено 21:50 Сегодня Телеграф
Коронавирус продолжает убивать украинцев. В Карабахе возобновилось противостояние. В Харькове пытались снести здание близ элеватора и другое.

90 человек умерло от коронавируса в Украине за сутки

За сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5231 человека, зафиксировано 90 летальных случаев, 1264 пациента выздоровели.

Министерство здравоохранения предлагает увеличить размер штрафа за нарушение карантина с 170 гривен до 17 тысяч гривен.

Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

В Карабахе возобновились обстрелы после объявления перемирия. 

Силы Азербайджана взяли под свой контроль древний мост Худафар, расположенный неподалеку от города Джебраил.

А в Армении стремительно растет число заболевших на COVID-19.

Взрыв элеватора в Харькове сняли на видео с высоты

В сети появляется все больше видео, на которых показан момент взрыва здания возле элеватора в Харькове.

Тысячи людей вышли на "Партизанский марш" в Беларуси

В Минске прошла очередная акция протеста, получившая название "Партизанский марш". 

Ломаченко проиграл Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира

Василий Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ортега избил "Корейского зомби" в главном бою UFC Fight Island 6

Боец ММА Брайан Ортега добыл свою 15-ю победу на профессиональном уровне.

Звезда сериала "Счастливы вместе" снова женился

18 октября, узами брака со своей возлюбленной связал себя исполнитель роли Гены Букина из сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов.

Banksy представил свою новую работу

Художник Бэнкси подтвердил свою новую работу, которая недавно появилась на одном из салонов красоты в городе Ноттингем.

Назван самый популярный сериал по версии Netflix

Сериал американского производства "Сестра Рэтчед" стал самым популярным новым сериалом года на стриминговом сервисе Netflix.

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Королева Великобритании Елизавета II даровала свободу 42-летнему Стивену Галланту, который был осужден за убийство пожарного.

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Все по теме:

Харьков, Азербайджан, Армения, Карабах, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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