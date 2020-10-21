Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19

Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине. Зеленский впервые за время своего президентства решил провести военный парад. Поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс.

Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине

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Зеленский впервые за время своего президентства решил провести военный парад

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