Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19

Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине
В Украине подтвердили почти 7 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания и более 140 смертельных исходов.
Зеленский впервые за время своего президентства решил провести военный парад
Власти Украины решили вернуть традиционное празднование Дня Независимости вместе с военным парадом.
"Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)
Не смотря на пандемию COVID-19, нардепы от "Слуги народы" большой группой отправились на Донбасс, чем позабавили пользователей сети.
Азербайджан серьезно укрепил позиции в Карабахе: свежая карта и видео боев
Активные бои за территорию Нагорного Карабаха не утихают и продолжаются уже несколько недель.
Украинский эксперт прогнозирует победу военных сил Азербайджана в войне за Нагорный Карабах за пару дней.
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Василий Ломаченко в очередной раз травмировал плечо.
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Зараженный коронавирусом Роналду ни на миг не останавливает тренировочный процесс, попутно радуя болельщиков новыми снимками.
Месси установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов (видео)
33-летний Лионель Месси продолжает бить рекорды.
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Реал и Шахтер выдали голевой триллер в стартовом матче игрового дня Лиги чемпионов.
Десятки произведений искусства пострадали от вандалов в музеях Берлина
В нескольких музеях Берлина произошли масштабные акты вандализма - пострадали не менее 70 произведений искусства.
Бюджетник Nokia 2.4 приехал в Украину: характеристики и стоимость смартфона
Компания HMD Global презентовала свой бюджетный смартфон Nokia 2.4 еще месяц назад, но на украинский рынок он вышел только сейчас.
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Вин Дизель обещает в ближайшее время выпустить сингл.
Гоша Куценко подхватил коронавирус, хотя ранее утверждал, что уже переболел им
Российский актер Гоша Куценко заболел коронавирусом.