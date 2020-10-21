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Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана
В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине
Когда будет черная пятница в 2020 году в Украине

Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19

Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Обновлено 22:21 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине. Зеленский впервые за время своего президентства решил провести военный парад. Поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс.

Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине

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В Украине подтвердили почти 7 тысяч новых случаев коронавирусного заболевания и более 140 смертельных исходов.

Зеленский впервые за время своего президентства решил провести военный парад

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"Кто-то бы назвал это спецоперацией": поездка нардепов партии Зеленского на Донбасс позабавила сеть (фото)

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Не смотря на пандемию COVID-19, нардепы от "Слуги народы" большой группой отправились на Донбасс, чем позабавили пользователей сети.

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Украина, Карантин, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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