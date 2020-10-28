Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине

Коронавирус в Украине
На утро 28 октября в Украине снова резко вырос уровень заболеваемости – за сутки 7474 новых случая COVID-19.
В Украине продлили режим ЧС до конца 2020
В связи с эпидемией коронавируса Кабинет министров продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.
В Украине закрыли реестр электронных деклараций
Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций для исполнения принятого 27 октября решения Конституционного суда.
СМИ лишили аккредитации в Раде
В четверг, 28 октября, стало известно о решении Комитета по вопросам свободы слова ВР Украины лишить аккредитации ряд украинских СМИ.
Обстрелы Степанакерта, Шуши и Барда в Карабахе
28 октября все еще не утихают военные действия в Нагорном Карабахе, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз обстреляли населенные пункты Арцаха, ими оказались Степанакерт и Шуши.
28 октября, Армения и Азербайджан нанесли удары по Степанакерту и Барде.
Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму
Украинский боксер-профессионал Иван Редкач отметил, что Александр Усик находится не в лучшей физической форме накануне своего возвращения на ринг.
В Реале раскол - Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса
Для Реала эта Лига чемпионов складывается не лучшим образом. Сначала Сливочные дома уступили Шахтеру, а 27 октября еле-еле спасли игру с Менхенгладбахом.
Украинский футболист стал виновником ДТП в Харькове
Украинский футболист, полузащитник ФК Металлист 1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове.
Киану Ривз сменил имидж ради "Матрицы 4"
Актер Киану Ривз уже полюбился своим фанам с длинными волосами, однако ради съемок в четвертой части «Матрицы» артист решился на кардинальные изменения и сделал ультракороткую стрижку.
Певица Гвен Стефани объявила о помолвке
Фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани сообщила о помолвке. 51-летняя певица выходит замуж за своего избранника – 44-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона.
"Танцующий миллионер" стал отцом в 52 года
52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека стали родителями.
Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс стала мамой
27 октября, актриса Мэгги Грейс объявила, что стала мамой. Радостной новостью звезда сериала «Остаться в живых» поделилась на своей страничке в Инстаграм.