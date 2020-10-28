Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине

Коронавирус в Украине

На утро 28 октября в Украине снова резко вырос уровень заболеваемости – за сутки 7474 новых случая COVID-19.

В Украине продлили режим ЧС до конца 2020

В связи с эпидемией коронавируса Кабинет министров продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

В Украине закрыли реестр электронных деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций для исполнения принятого 27 октября решения Конституционного суда.

СМИ лишили аккредитации в Раде

В четверг, 28 октября, стало известно о решении Комитета по вопросам свободы слова ВР Украины лишить аккредитации ряд украинских СМИ.

Обстрелы Степанакерта, Шуши и Барда в Карабахе

28 октября все еще не утихают военные действия в Нагорном Карабахе, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз обстреляли населенные пункты Арцаха, ими оказались Степанакерт и Шуши.

28 октября, Армения и Азербайджан нанесли удары по Степанакерту и Барде.

Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач отметил, что Александр Усик находится не в лучшей физической форме накануне своего возвращения на ринг.

В Реале раскол - Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса

Для Реала эта Лига чемпионов складывается не лучшим образом. Сначала Сливочные дома уступили Шахтеру, а 27 октября еле-еле спасли игру с Менхенгладбахом.

Украинский футболист стал виновником ДТП в Харькове

Украинский футболист, полузащитник ФК Металлист 1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове.

Киану Ривз сменил имидж ради "Матрицы 4"

Актер Киану Ривз уже полюбился своим фанам с длинными волосами, однако ради съемок в четвертой части «Матрицы» артист решился на кардинальные изменения и сделал ультракороткую стрижку.

Певица Гвен Стефани объявила о помолвке

Фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани сообщила о помолвке. 51-летняя певица выходит замуж за своего избранника – 44-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона.

"Танцующий миллионер" стал отцом в 52 года

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека стали родителями.

Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс стала мамой

27 октября, актриса Мэгги Грейс объявила, что стала мамой. Радостной новостью звезда сериала «Остаться в живых» поделилась на своей страничке в Инстаграм.