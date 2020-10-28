Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
"Манипуляция". Шмыгаль оправдался за деньги для онкобольных в Украине
Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине
Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине
Режим ЧС в Украине продлили до конца года
Режим ЧС в Украине продлили до конца года
Ференцварош 0:2 Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Ференцварош 0:2 Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине

Итоги дня 28 октября: режим ЧС, цензура журналистов в Раде и сокрытие доходов чиновников в Украине
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Коронавирус в Украине

коронавирус

На утро 28 октября в Украине снова резко вырос уровень заболеваемости – за сутки 7474 новых случая COVID-19.

В Украине продлили режим ЧС до конца 2020

Денис Шмыгаль

В связи с эпидемией коронавируса Кабинет министров продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года.

В Украине закрыли реестр электронных деклараций 

Реестр деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 18:00 закрыло реестр электронных деклараций для исполнения принятого 27 октября решения Конституционного суда.

СМИ лишили аккредитации в Раде

ВР

В четверг, 28 октября, стало известно о решении Комитета по вопросам свободы слова ВР Украины лишить аккредитации ряд украинских СМИ.

Обстрелы Степанакерта, Шуши и Барда в Карабахе

Карабах

28 октября все еще не утихают военные действия в Нагорном Карабахе, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз обстреляли населенные пункты Арцаха, ими оказались Степанакерт и Шуши.

28 октября, Армения и Азербайджан нанесли удары по Степанакерту и Барде.

Украинский боксер раскритиковал Усика за плохую форму

Иван Редкач

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач отметил, что Александр Усик находится не в лучшей физической форме накануне своего возвращения на ринг.

В Реале раскол - Бензема просил Менди не пасовать на Винисиуса

футболисты Реала

Для Реала эта Лига чемпионов складывается не лучшим образом. Сначала Сливочные дома уступили Шахтеру, а 27 октября еле-еле спасли игру с Менхенгладбахом.

Украинский футболист стал виновником ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Украинский футболист, полузащитник ФК Металлист 1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове. 

Киану Ривз сменил имидж ради "Матрицы 4"

Киану Ривз

Актер Киану Ривз уже полюбился своим фанам с длинными волосами, однако ради съемок в четвертой части «Матрицы» артист решился на кардинальные изменения и сделал ультракороткую стрижку.

Певица Гвен Стефани объявила о помолвке

Гвен Стефани

Фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани сообщила о помолвке. 51-летняя певица выходит замуж за своего избранника – 44-летнего кантри-музыканта Блейка Шелтона.

"Танцующий миллионер" стал отцом в 52 года

Джанлука Вакки

52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его девушка, 27-летняя модель Шэрон Фонсека стали родителями.

Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс стала мамой

Мэгги Грейс

27 октября, актриса Мэгги Грейс объявила, что стала мамой. Радостной новостью звезда сериала «Остаться в живых» поделилась на своей страничке в Инстаграм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Карантин, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 Блогер записал видео об опасности коронавируса за шесть часов до смерти: что он сказал
04 На Филиппинах петух убил полицейского
05 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве
Появились трагические детали наезда автобуса на людей на Выдубичах в Киеве
&quot;На ровном месте&quot;: сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом
"На ровном месте": сеть насмешило видео момента ДТП под Киевом
Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
Стало известно, почему поезд сошел с рельс в Кривом Роге (фото)
Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса
Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь