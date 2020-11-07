Итоги 7 ноября: победа Байдена, коронавирусные антирекорды, обстрел консульства Азербайджана в Харькове

Коронавирус в Украине
За сутки в Украине обнаружили свыше 10 тысяч новых случаев, что является новым антирекордом.
Байден объявил себя победителем выборов в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах.
Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину и мир в следующие четыре года.
Что происходит в Карабахе
Азербайджан занял больше десяти сел в Нагорном Карабахе, а в сети появилась актуальная карта боевых действий.
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана
В Харькове двое молодых людей обстреляли помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики, расположенного по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7.
Известный тренер назвал главный козырь Усика в супертяжелом весе
Известный боксерский тренер Тедди Атлас подвел итоги боя Усик - Чисора.
Во время тренировочного заезда на Гран-при Европы Moto3 в Валенсии случился страшный эпизод.
Японский мотогонщик Рюсей Яманака, находясь позади своего партнера по команде Estrella Galicia 0,0 Серхио Гарсии, допустил наезд на его заднее колесо, что привело к падению с байка, причем Яманака полетел в асфальт головой вниз.
Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация.
Обзор матча Барселона - Бетис
В субботу, 7 ноября, каталонская Барселона в рамках 9-го тура чемпионата Испании по футболу 2020/21 принимала Бетис. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
Рассекречен новый состав «ВИА Гры»
В этом году культовой группе «ВИА Гра» исполнилось 20 лет. В честь внушительного юбилея Константин Меладзе изменил ее состав и представил обновленную группу.
Известная актриса из Одессы открыла обстоятельства смерти Жванецкого
Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала о смерти Михаила Жванецкого
Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье
При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.
В Голливуде назвали самую сквернословную актрису
Британская актриса Эмили Блант заняла первое место в списке "10 самых сквернословных актрис Голливуда".
Новый клип Little Big набрал почти 3 миллиона просмотров за сутки
Клип на песню SMD2020 ("S*ck My D*ck 2020") всего за сутки смог преодолеть отметку в более чем два с половиной миллионов просмотром на YouTube-канале.