Итоги 7 ноября: победа Байдена, коронавирусные антирекорды, обстрел консульства Азербайджана в Харькове

Коронавирус в Украине

За сутки в Украине обнаружили свыше 10 тысяч новых случаев, что является новым антирекордом.

Байден объявил себя победителем выборов в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что победил на выборах.

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину и мир в следующие четыре года.

Что происходит в Карабахе

Азербайджан занял больше десяти сел в Нагорном Карабахе, а в сети появилась актуальная карта боевых действий.

В Харькове обстреляли консульство Азербайджана

В Харькове двое молодых людей обстреляли помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики, расположенного по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7.

Известный тренер назвал главный козырь Усика в супертяжелом весе

Известный боксерский тренер Тедди Атлас подвел итоги боя Усик - Чисора.

Во время тренировочного заезда на Гран-при Европы Moto3 в Валенсии случился страшный эпизод.

Японский мотогонщик Рюсей Яманака, находясь позади своего партнера по команде Estrella Galicia 0,0 Серхио Гарсии, допустил наезд на его заднее колесо, что привело к падению с байка, причем Яманака полетел в асфальт головой вниз.

Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке

В матче открытии 9-го тура чемпионата Украины по футболу Днепр-1 - Колос возникла странная ситуация.

Обзор матча Барселона - Бетис

В субботу, 7 ноября, каталонская Барселона в рамках 9-го тура чемпионата Испании по футболу 2020/21 принимала Бетис. Встреча, проходившая на "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Рассекречен новый состав «ВИА Гры»

В этом году культовой группе «ВИА Гра» исполнилось 20 лет. В честь внушительного юбилея Константин Меладзе изменил ее состав и представил обновленную группу.

Известная актриса из Одессы открыла обстоятельства смерти Жванецкого

Российская актриса театра и кино Нонна Гришаева рассказала о смерти Михаила Жванецкого

Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье

При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.

В Голливуде назвали самую сквернословную актрису

Британская актриса Эмили Блант заняла первое место в списке "10 самых сквернословных актрис Голливуда".

Новый клип Little Big набрал почти 3 миллиона просмотров за сутки

Клип на песню SMD2020 ("S*ck My D*ck 2020") всего за сутки смог преодолеть отметку в более чем два с половиной миллионов просмотром на YouTube-канале.