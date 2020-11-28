Итоги 28 ноября: пожар в харьковском ТЦ, масса аварий и День памяти жертв Голодомора

Коронавирус в Украине

28 ноября, в Украине зафиксировали 16 294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, что стало очередным рекордом.

День памяти жертв Голодомора

В Украине почтили память жертв Голодомора - трагедии унесшей жизни нескольких миллионов украинцев.

В связи с этим в центре Киева представители Нацкорпуса провели акцию под посольством РФ.

Масштабный пожар в ТЦ Харькова

В ночь на 28 ноября в Харькове произошел сильный пожар на территории ТЦ "Барабашово".

Огонь разрушил 25 павильонов из 85.

Названы сроки возобновления строительства "Северного потока-2"

Возобновление строительства газопровода "Северный поток-2", который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря, планируется в декабре.

Смертельные ДТП в Киеве и Харькове

28 ноября, водитель такси уснул за рулем во время движения по Кловскому спуску в Киеве, из-за чего врезался в припаркованный автомобиль.

Водитель такси был трезв и ехал на скорости не больше 30 км/ч.

Еще одна авария произошла в Харькове, там три студентки на автомобиле влетели в островок безопасности. Одна из них погибла.

Ливерпуль на последних минутах упустил победу над аутсайдером АПЛ

В субботу, 28 ноября, Брайтон в рамках матча 10-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Ливерпуль. Встреча проходила на стадионе "Фалмер" и завершилась со счетом 1:1.

Два удаления и два гола - в обзоре матча Динамо - Ворскла

В субботу, 28 ноября, Динамо в рамках матча 11-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21 принимало полтавскую Ворсклу. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

70-летний Борис Невзоров станет отцом в третий раз

Народный артист России, актер театра и кино Борис Невзоров сообщил, что в скором времени станет отцом.

Стало известно, кто победил в шестом сезоне Лиги Смеха

В пятницу, 27 ноября, прошел финал 6 сезона юмористического шоу студии "Квартал 95" - "Лига Смеха".

Alyona Alyona презентовала новый клип "Дубадав"

27 ноября состоялась премьера нового клипа украинской хип-хоп- и рэп-исполнительницы alyona alyona.

Новый клип Каменских набрал более миллиона просмотров за сутки

Новое музыкальное видео украинской певицы Насти Каменских под названием VIBE за сутки собрало более 1 миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.