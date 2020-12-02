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Среда, 02.12.2020
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Итоги 2 декабря: отмена карантина выходного дня, скандал вокруг Венедиктовой
Венедиктову обвиняют в срыве операции по задержанию зама Ермака: подробности скандала
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Итоги 2 декабря: отмена карантина выходного дня, скандал вокруг Венедиктовой

Итоги 2 декабря: отмена карантина выходного дня, скандал вокруг Венедиктовой
21:08 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине отменили карантин выходного дня. В Украине планируют отсрочить локдаун. Гепрокурора Ирину Венедиктову обвинили в срыве операции по задержанию зама Ермака.

Коронавирус в Украине

коронавирус

На 2 декабря, за сутки добавился 13141 новый случай коронавирусной болезни. В то же время, за прошедшие сутки выздоровело больше украинцев, чем заболело.

Гепрокурора Ирину Венедиктову обвинили в срыве операции по задержанию зама Ермака

Ирина Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова отстранила четырех прокуроров в деле о завладении 81 млн гривен Национальной гвардии Украины, из-за чего те не смогли предъявить подозрение чиновнику государственной компании "УкрБуд", замешанного в этом скандале.

В Украине планируют отсрочить локдаун

елка

До Нового года жесткий локдаун в Украине вероятно вводить не будут.

В Украине отменили карантин выходного дня

женщина в маске

В Украине 2 декабря официально закончился "карантин выходного дня" и вернулись ограничения "оранжевой" зоны.

РФ пыталась легализировать боевиков "Л/ДНР", но попытка не удалась

Дмитрий Кулеба

Российские пропагандисты 2 ноября начали распространять новость о том, что главари боевиков т.н. "ЛНР" и "ДНР" будут выступать в ООН на заседании Совета Безопасности. Но это не является официальным мероприятием ни Совбеза, ни какой-либо структуры ООН.

В Украине обновили правила дорожного движения

Знак инвалид в авто

В Украине урегулировали права и обязанности для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются, в том числе по дороге, на колясках.

"Гора" из "Игры престолов" проведет бой по правилам бокса

Хафтор Бьернссон

Исландский пауэрлифтер и актер Хафтор Бьернссон, ставший знаменитым после второстепенной роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", намерен попробовать свои силы в боксе. 

Лига чемпионов может быть реформирована

Лига чемпионов

В Лиге чемпионов давно назревают реформы. Вскоре УЕФА обсудит ситуацию в главном футбольном еврокубке и, возможно, кардинально изменит турнир. 

Кубок Украины - результаты матчей 2 декабря

Кубок Украины

В среду, 2 декабря, состоялись пять матчей 1/8 финала Кубка Украины 2020/21. В частности не обошлось и без сенсаций. К примеру, Верес выбил Мариуполь, а Агробизнес переиграл прошлогоднего финалиста Ворсклу.

В ВОЗ обновили рекомендации по ношению масок

маски

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые, ужесточенные, рекомендации по ношению защитных масок в условиях пандемии COVID-19.

Скончалась Нина Иванова, звезда фильма "Весна на Заречной улице"

Нина Иванова

1 декабря на 87-году жизни не стало советской киноактрисы и режиссера, звезды фильма «Весна на Заречной улице» Нины Ивановой.

Умер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце"

Борис Плотников

2 декабря на 72-м году жизни ушел из жизни народный артист России Борис Плотников. Сердце актера перестало биться из-за коронавируса.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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