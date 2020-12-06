Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Главные события недели: отмена карантина выходного дня, протесты под Радой, ультиматум Пашиняну
Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского
Все заявления в ТКГ – информационный шум: Цимбалюк рассказал, чего Россия хочет от Зеленского
Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9 с клетками мозга, сердца и COVID-аппаратом на борту (видео)
Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9
Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)
Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)

Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге

Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф

В Украине 11,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 813 306 случаев коронавируса. В стране обнаружили свыше 11 тысяч новых случаев.

День ВСУ

В воскресенье, 6 декабря, в Украине отмечается ежегодный праздник День Вооруженных сил.

В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию.

Новый президент Молдовы вывела людей на протесты и потребовала отставки парламента 

В Молдове тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием досрочных парламентских выборов

В Кривом Роге прошло повторное голосование на выборах мэра

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского - в Кривом Роге - в воскресенье, 6 декабря, прошло повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэра.

Данные экзитполов показали противоречивые результаты

Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника

Основной кард UFC VEGAS 16 открывал поединок опытного Мэтта Уимэна и новичка промоушена Джордана Ливитта

Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли после аварии конкурента

Французский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Себастьен Ожье выиграл Ралли Монцы-2020.

Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2

Сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик выиграл Формулу-2 сезона 2020 года

Time назвал 2020-й год худшим в современной истории

Авторитетный американский журнал Time охарактеризовал 2020-й год и назвал его самым худшим в современной истории.

София Ротару впервые за долгое время выступила на концерте в России

Украинская певица София Ротару 5 декабря спела на российской сцене.

Chang'e-5 удалось выполнить главное задание

Группа китайских ученых, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'', с помощью зонда успешно собрали образцы грунта Луны.

Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9 с клетками мозга, сердца и COVID-аппаратом на борту

В воскресенье, 6 декабря, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома в штате Флорида, с обновленным грузовым кораблем Dragon 2 на Международную космическую станцию.

Раскрыта загадка монолита из США и Румынии

Американская арт-группа The Most Famous Artist раскрыла тайну загадочных монолитов в США заявив, что это они являются авторами сооружений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Кривой Рог, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали рассказавшего о болезни Путина политолога: в сети подметили важный момент
02 Полицейский подстрелил 13-летнюю девочку, отказавшую ему в близости: видео происшествия в Москве попало в сеть
03 Арестович - гениальный спикер, это одно из лучших кадровых назначений Зеленского, - Роман Цимбалюк
04 "Пусть на Порошенко своего наедут": что сотрудники Клавдиевской фабрики сказали про скандал
05 Дан Балан поделился, как он пережил карантин и продолжает ли отношения с Кароль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
Под Киевом упал самолет, есть пострадавшие: фото с места ЧП
Под Киевом упал самолет, есть пострадавшие: фото с места ЧП
Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге
Антибиотики при Covid-19: когда назначают и стоит ли их принимать
Антибиотики при Covid-19: когда назначают и стоит ли их принимать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь