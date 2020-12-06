Итоги дня 6 декабря: День ВСУ, протесты в Молдове, второй тур выборов в Кривом Роге

В Украине 11,5 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 813 306 случаев коронавируса. В стране обнаружили свыше 11 тысяч новых случаев.

День ВСУ

В воскресенье, 6 декабря, в Украине отмечается ежегодный праздник День Вооруженных сил.

В День ВСУ Зеленский дал обещание насчет расходов на армию.

Новый президент Молдовы вывела людей на протесты и потребовала отставки парламента

В Молдове тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием досрочных парламентских выборов.

В Кривом Роге прошло повторное голосование на выборах мэра

В родном городе президента Украины Владимира Зеленского - в Кривом Роге - в воскресенье, 6 декабря, прошло повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах мэра.

Данные экзитполов показали противоречивые результаты.

Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника

Основной кард UFC VEGAS 16 открывал поединок опытного Мэтта Уимэна и новичка промоушена Джордана Ливитта.

Ожье стал семикратным чемпионом мира по ралли после аварии конкурента

Французский гонщик команды Toyota Gazoo Racing WRT Себастьен Ожье выиграл Ралли Монцы-2020.

Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2

Сын легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик выиграл Формулу-2 сезона 2020 года.

Time назвал 2020-й год худшим в современной истории

Авторитетный американский журнал Time охарактеризовал 2020-й год и назвал его самым худшим в современной истории.

София Ротару впервые за долгое время выступила на концерте в России

Украинская певица София Ротару 5 декабря спела на российской сцене.

Chang'e-5 удалось выполнить главное задание

Группа китайских ученых, продолжая работу в рамках своей последней космической программы ''Chang’e 5'', с помощью зонда успешно собрали образцы грунта Луны.

Компания SpaceX отправила на МКС ракету Falcon 9 с клетками мозга, сердца и COVID-аппаратом на борту

В воскресенье, 6 декабря, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома в штате Флорида, с обновленным грузовым кораблем Dragon 2 на Международную космическую станцию.

Раскрыта загадка монолита из США и Румынии

Американская арт-группа The Most Famous Artist раскрыла тайну загадочных монолитов в США заявив, что это они являются авторами сооружений.