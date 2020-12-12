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Суббота, 12.12.2020
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Итоги дня 12 декабря: санкции против "слуг народа", ситуация в Карабахе и смерть Гафта

Итоги дня 12 декабря: санкции против "слуг народа", ситуация в Карабахе и смерть Гафта
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф

Санкции против "слуг народа"

 

Власти России внесли коррективы в санкционный список против Украины. В этот раз, 11 декабря этот список пополнился новыми именами.

Значительную часть списка заняли "слуги народа". Однако не все народные депутаты фракции попали в немилость.

Журналисты нашли причину по которой ряд народных депутатов от "Слуги народа" не попали в санкционный список России

В Карабахе новое обострение

В Азербайджане заявили об атаке со стороны Армении. Но там отрицают попытку вооружённого вмешательства. В «Минобороны» непризнанного Арцаха опровергли это и предъявили ответные обвинения, заявили о пострадавших.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, ситуация в регионе остается стабильной, но он также отметил, что накануне члены НВФ провели террористические акты

Активисты под Офисом президента "похоронили правосудие"

Активисты провели у здания Офиса президента символическую акцию "Похороны правосудия", приуроченную к годовщине дела Шеремета. 

Зозуля заразился коронавирусом

Украинский нападающий Роман Зозуля сдал положительный тест на COVID-19

VAR "украл" у Ворсклы два гола

В субботу, 12 декабря, в стартовом матче игрового дня 13-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 Ворскла принимала Минай. Встреча, проходившая на стадионе "Ворскла" имени Алексея Бутовского, завершилась со счетом 1:1.

Известный вратарь предложил изменить правило пенальти после скандала в матче Лидс - Вест Хэм

Известный чешский вратарь Петр Чех, выступающий за Челси, не оставил незамеченным скандальный эпизод матча 12-го тура чемпионата Англии Лидс - Вест Хэм.

Динамо - Колос: полный матч

В субботу, 12 декабря, Динамо проводило свой последний матч в 2020 году. Противостоял киевлянам Колос. Встреча 13-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 проходила в столице Украины на стадионе имени Валерия Лобановского.

Легендарный актер Валентин Гафт скончался после долгой болезни

Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет сегодня, 12 декабря.

Он стал одним из самых цитируемых персон, негативно высказывающихся об Украине после случившегося в Крыму и на Донбассе.

Кейт Миддлтон восхитила новым образом

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми посетили специальное представление пантомимы Pantoland в лондонском театре The Palladium, чтобы поблагодарить ключевых сотрудников и их семьи за их феноменальные усилия в 2020 году.

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Все по теме:

Карабах, Валентин Гафт, Слуга народа, Итоги дня, ОПУ.

Автор:

Телеграф
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