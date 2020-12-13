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Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе

Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
21:03 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине. 

Утром 13 декабря общее число смертей от COVID-19 в Украине превысило отметку в 15 тысяч человек.

Ледяной коллапс 

Украинских водителей предупредили об опасности гололеда на дорогах.  

В Харькове и Харьковской области утром 13 декабря дороги укрыл гололед. Горожане, в некоторых районах города передвигаются на коньках.

Синоптики предупредили, что 14 декабря погодная ситуация будет схожей

Азербайджан объявил об антитеррористической операции в районе Гадрута

Азербайджан провел антитеррористическую операцию в окрестностях Гадрута в Нагорном Карабахе 13 декабря.

Главная елка страны лишилась шляпы

Главная новогодняя елка Украины в Киеве вызвала множество споров. По сети прокатилась волна недоумения. А все из-за того, что рождественскую звезду заменили на шляпу. В результате спор нашел логическое завершение.

Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1

В воскресенье, 13 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона Формулы-1

Джошуа избил Пулева

В Лондоне на Wembley Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса от компании Matchroom Boxing Эдди Хирна. В главном поединке шоу в ринге сразились чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарский претендент Кубрат Пулев (28-2, 14 КО).

Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины

В воскресенье, 13 декабря, донецкий Шахтер в рамках матча 13-го тура УПЛ сезона 2020/21 должен был провести гостевой поединок с Ингульцом. Однако встречу решили отменить из-за состояния газона на стадионе "Звезда" в Кропивницком

Роскошный гол Малиновского в Серии А

В воскресенье, 13 декабря, Аталанта в рамках матча 11-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала Фиорентину. Встреча, проходившая в Бергамо, на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Ушел из жизни музыкант группы «Воскресенье»

Музыкант группы "Воскресенье" Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни 13 декабря.

Лобода стала героиней скандала в России

Украинская артистка Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, отказалась петь на фестивале "Золотой граммофон"

Компьютер показал, как COVID-19 накапливается внутри автомобиля

Высокий уровень коронавируса накапливается внутри автомобиля всего за четверть часа.

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Все по теме:

Карабах, Гололед, Коронавирус, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе
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