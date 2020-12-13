Итоги дня 13 декабря: гололед в Украине и антитеррористическая операция в Карабахе

Коронавирус в Украине.
Утром 13 декабря общее число смертей от COVID-19 в Украине превысило отметку в 15 тысяч человек.
Ледяной коллапс
Украинских водителей предупредили об опасности гололеда на дорогах.
В Харькове и Харьковской области утром 13 декабря дороги укрыл гололед. Горожане, в некоторых районах города передвигаются на коньках.
Синоптики предупредили, что 14 декабря погодная ситуация будет схожей.
Азербайджан объявил об антитеррористической операции в районе Гадрута
Азербайджан провел антитеррористическую операцию в окрестностях Гадрута в Нагорном Карабахе 13 декабря.
Главная елка страны лишилась шляпы
Главная новогодняя елка Украины в Киеве вызвала множество споров. По сети прокатилась волна недоумения. А все из-за того, что рождественскую звезду заменили на шляпу. В результате спор нашел логическое завершение.
Ферстаппен выиграл последнюю гонку сезона в Формуле-1
В воскресенье, 13 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона Формулы-1.
Джошуа избил Пулева
В Лондоне на Wembley Arena состоялся масштабный вечер профессионального бокса от компании Matchroom Boxing Эдди Хирна. В главном поединке шоу в ринге сразились чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарский претендент Кубрат Пулев (28-2, 14 КО).
Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины
В воскресенье, 13 декабря, донецкий Шахтер в рамках матча 13-го тура УПЛ сезона 2020/21 должен был провести гостевой поединок с Ингульцом. Однако встречу решили отменить из-за состояния газона на стадионе "Звезда" в Кропивницком.
Роскошный гол Малиновского в Серии А
В воскресенье, 13 декабря, Аталанта в рамках матча 11-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 принимала Фиорентину. Встреча, проходившая в Бергамо, на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.
Ушел из жизни музыкант группы «Воскресенье»
Музыкант группы "Воскресенье" Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни 13 декабря.
Лобода стала героиней скандала в России
Украинская артистка Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, отказалась петь на фестивале "Золотой граммофон"
Компьютер показал, как COVID-19 накапливается внутри автомобиля
Высокий уровень коронавируса накапливается внутри автомобиля всего за четверть часа.