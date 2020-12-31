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Четверг, 31.12.2020
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Итоги дня 31 декабря: Новый год и новый коронавирусный рекорд

Итоги дня 31 декабря: Новый год и новый коронавирусный рекорд
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

На утро 31 декабря в Украине зафиксировали 9 699 новых случаев коронавируса и рекордные 700 тысяч выздоровевших за время пандемии.

Новый год 

31 декабря наконец заканчивается 2020 год. 

Известный карикатурист Сергей Елкин поздравил мир с наступающим Новым годом.

С 1 января 2021 года украинцев ожидает ряд изменений. Наверное самым приятным будет повышение минимальной зарплаты и пенсий.

Зеленский объяснился за покупку незарегистрированной вакцины от коронавируса

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина закупает вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac еще до того, как препарат был зарегистрирован. 

Нападающий Манчестер Юнайтед получил жесткое наказание

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани получил дисквалификацию и штраф от Футбольной ассоциации Англии (FA). 

Ломаченко переключился с Лопеса, назвав желаемого соперника 

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко признался, что хотел бы провести бой с американцами Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом.

Сразу три зарубежных клуба интересуются футболистом сборной Украины

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский заинтересовал топовые бельгийские клубы.

Умер бывший главный тренер Манчестер Юнайтед

На 93-м году жизни умер знаменитый футбольный тренер Томми Дохерти.

В последний день года умер звезда фильмов про Анжелику

В последний день 2020 года, 31 декабря, ушел из жизни известный французский актер Робер Оссейн. На момент смерти ему было 93 года.

Беременная Василиса Фролова полностью разделась для новогоднего фото

В преддверии Нового года украинская ведущая Василиса Фролова поразила своих подписчиков обнаженными снимками.

Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила всех украинцев с наступающим Новым годом. Свое поздравление она разместила на своих страницах в соцсетях.

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Все по теме:

Новый год, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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