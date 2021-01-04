Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ

Коронавирус в Украине

На утро 4 декабря в Украине зафиксировали 4 158 новых случаев коронавируса. Число выздоровевших составило 4 693 человека.

Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета

Спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки. Тема обсуждалась в 2012 году, за 4 года до подрыва машины журналиста в Киеве.

Документы и аудиофайлы уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что новая информация на статус подозреваемых не повлияет.

Люди получили платежки за газ и перекрыли трассу Киев-Харьков

В понедельник, 4 января, возле города Лубны в Полтавской области десятки людей перекрыли трассу Киев-Харьков. Людям пришли платежки за газ и увиденные в них суммы возмутили граждан.

На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров

В Американской торговой палате в Украине обратили внимание на то, что во время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров.

УЕФА отметил сейвы юных украинских вратарей в Лиге чемпионов

Украинские вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин стали авторами шикарных сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21.

Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси

Лондонский Челси после серии неудовлетворительных результатов раздумывает над приглашением нового тренера.

Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне

В воскресенье, 3 января, Челси в рамках центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Том Хэнкс кардинально сменил имидж

В новом интервью The Graham Norton Show, Том решил показать свой новый образ - Хэнкс подстригся и сделал себе лысину.

Олега Басилавшили экстренно госпитализировали

4 января народного артиста СССР Олега Басилашвили экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Умерла еще одна «девушка Бонда»

В возрасте 65 лет ушла из жизни американская актриса и модель Таня Робертс. Актриса скончалась 3 декабря в одной из больниц Калифорнии.

Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером

В период новогодних праздников 2021 Алина и Роман Полянских вместе отправились отдыхать в Буковель, чем снова подогрели слухи о своем романе.