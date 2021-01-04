Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси
Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси

Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ

Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро 4 декабря в Украине зафиксировали 4 158 новых случаев коронавируса. Число выздоровевших составило 4 693 человека.

Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета

Спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность ликвидации журналиста Павла Шеремета с помощью взрывчатки. Тема обсуждалась в 2012 году, за 4 года до подрыва машины журналиста в Киеве.

Документы и аудиофайлы уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что новая информация на статус подозреваемых не повлияет

Люди получили платежки за газ и перекрыли трассу Киев-Харьков

В понедельник, 4 января, возле города Лубны в Полтавской области десятки людей перекрыли трассу Киев-Харьков. Людям пришли платежки за газ и увиденные в них суммы возмутили граждан.

На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров

В Американской торговой палате в Украине обратили внимание на то, что во время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров.

УЕФА отметил сейвы юных украинских вратарей в Лиге чемпионов

Украинские вратари Руслан Нещерет и Анатолий Трубин стали авторами шикарных сейвов на групповом этапе Лиги чемпионов 2020/21.

Шевченко может сменить Лэмпарда в Челси

Лондонский Челси после серии неудовлетворительных результатов раздумывает над приглашением нового тренера.

Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне

В воскресенье, 3 января, Челси в рамках центрального матча 17-го тура Английской премьер-лиги принимал Манчестер Сити. Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась убедительной победой гостей со счетом 1:3.

Том Хэнкс кардинально сменил имидж

В новом интервью The Graham Norton Show, Том решил показать свой новый образ - Хэнкс подстригся и сделал себе лысину.

Олега Басилавшили экстренно госпитализировали

4 января народного артиста СССР Олега Басилашвили экстренно госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Умерла еще одна «девушка Бонда»

В возрасте 65 лет ушла из жизни американская актриса и модель Таня Робертс. Актриса скончалась 3 декабря в одной из больниц Калифорнии.

Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером

В период новогодних праздников 2021 Алина и Роман Полянских вместе отправились отдыхать в Буковель, чем снова подогрели слухи о своем романе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Павел Шеремет, Итоги дня, Covid-19, Корронавірус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 «Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)
03 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
04 Люди получили платежки за газ и перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
05 Что изменится для Украины после ухода Путина: озвучен прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Санду хочет поговорить с Зеленским о &quot;конкретных вопросах&quot;
Санду хочет поговорить с Зеленским о "конкретных вопросах"
В Telegram активировались мошенники: украинцев предупредили об опасности
В Telegram активировались мошенники: украинцев предупредили об опасности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь