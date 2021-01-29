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Пятница, 29.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
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Украинцам рассказали, как можно будет попасть на вакцинацию от коронавируса
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Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса

Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса
Обновлено 21:01 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом, что на 348 случаев меньше, чем сутки ранее.

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Кабмин, Коронавирус, Сергей Стерненко, Итоги дня, Covid-19.
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