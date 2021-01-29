Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса

Коронавирус в Украине

29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом, что на 348 случаев меньше, чем сутки ранее.

Кто и когда получит вакцину от коронавируса в Украине

В правительстве обнародовали календарный план вакцинации от коронавируса в Украине.

А главный санврач Виктор Ляшко объяснил, как можно записаться на вакцинацию.

Непогода в Украине

В период 27-29 января на южные и центральные регионы Украины обрушился снежный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр. В результате сложных погодных условий в Украине сотни населенных пунктов остались без электричества.

На автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка.

В Киеве образовались масштабные пробки, которые сковали как Правый, так и Левый берег столицы.

Стерненко отменили домашний арест

Активисту Сергею Стерненко отменили домашний арест.

"Вест Хэм" берет из "МЮ" прямого конкурента Ярмоленко

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард перешел в "Вест Хэм".

"Черный" список Минкульта пополнился новыми российскими артистами

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, попали еще пять граждан РФ - Ольга Кормухина, Ольга Засульская (Лоя), Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

Ведущая "Право на владу" Наталья Мосейчук подхватила коронавирус

Коронавирус продолжает "терроризировать" представителей украинского шоу-бизнеса. Коварный вирус добрался и до телеведущей программы "Право на владу" Натальи Мосейчук.

Задержании Тимы Белорусских

22-летний белорусский певец Тима Белорусских попался на хранении наркотиков. Его задержали в Минске с 2 кг гашиша.

Telegram позволил перенос чатов из других приложений

Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.