Итоги дня 29 января: Украина в плену непогоды, в Кабмине показали план вакцинации от коронавируса

Коронавирус в Украине
29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом, что на 348 случаев меньше, чем сутки ранее.
Кто и когда получит вакцину от коронавируса в Украине
В правительстве обнародовали календарный план вакцинации от коронавируса в Украине.
А главный санврач Виктор Ляшко объяснил, как можно записаться на вакцинацию.
Непогода в Украине
В период 27-29 января на южные и центральные регионы Украины обрушился снежный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр. В результате сложных погодных условий в Украине сотни населенных пунктов остались без электричества.
На автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка.
В Киеве образовались масштабные пробки, которые сковали как Правый, так и Левый берег столицы.
Стерненко отменили домашний арест
Активисту Сергею Стерненко отменили домашний арест.
"Вест Хэм" берет из "МЮ" прямого конкурента Ярмоленко
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард перешел в "Вест Хэм".
"Черный" список Минкульта пополнился новыми российскими артистами
Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило, что в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, попали еще пять граждан РФ - Ольга Кормухина, Ольга Засульская (Лоя), Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.
Ведущая "Право на владу" Наталья Мосейчук подхватила коронавирус
Коронавирус продолжает "терроризировать" представителей украинского шоу-бизнеса. Коварный вирус добрался и до телеведущей программы "Право на владу" Натальи Мосейчук.
Задержании Тимы Белорусских
22-летний белорусский певец Тима Белорусских попался на хранении наркотиков. Его задержали в Минске с 2 кг гашиша.
Telegram позволил перенос чатов из других приложений
Пользователи Telegram теперь могут переносить в него переписку с других мессенджеров, в том числе WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это работает как с личными чатами, так и с группами.