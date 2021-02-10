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Среда, 10.02.2021
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Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове

Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф

Среда, 10 февраля, когда в Украине выявили 3409 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и заболели рекордное количество детей и медиков - 244 ребенка и 298 медработников, запомнится несколькими событиями.

"Телеграф" выбрал важные из них.

Решение по блокировке каналов Медведчука

10 февраля Верховный суд Украины принял решение по трем искам, которые оспаривают указ СНБО по блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne і ZIK, связанной с санкциями против Тараса Козака. Пока ни одно решение суд не вынес в пользу каналов Медведчука.  Кроме того, в понедельник, 8 февраля, в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями. Решение по нему суд примет в течение пяти рабочих дней.

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

Гибель 15-летнего Антона Логвинова

О пропаже 15-летнего Антона Логвинова сообщили 8 февраля. Больше суток мальчика искали волонтеры и полиция. К правоохранителям также подключились курсанты. Позже мальчика нашли мертвым. В полиции истинных причин ЧП пока не называют. В то же время там просят водителей предоставить видео с регистраторов, которые могли проезжать в районе, где обнаружили тело парня.

Мика Ньютон в Киеве

Украинская певица Мика Ньютон в 2020 году призналась, что в 2018 году ей поставили диагноз - рак яичника. 3 февраля певица пришла на программу "Завтрак с 1+1", где рассказала, как она боролась с раком. 10 февраля она опубликовала снимок из Киева, что вероятно означает, что Мика вернулась на родину. Артистка поделилась снимком фасада здания в одном из районов столицы, отметив, что Киев очень красивый.

Также в этот день Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская сделали прививку от коронавируса. Процедура состоялась 10 февраля в резиденции принца Чарльза и Камиллы в Глостершире, где пара изолировалась во время карантина.

Гросу в трауре

Кроме того, 10 февраля, в семье украинской певицы Алины Гросу случилось горе. В среду, 10 февраля, скончалась ее бабушка Надя. Печальной новостью поделилась сама Алина на своей странице в Инстаграме, отметив, что недавно узнала. Видимо бабушки не стало утром, а певице сообщили уже после обеда.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Суды, Алина Гросу, Итоги 10 февраля, каналы Медведчука.
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