Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове

Среда, 10 февраля, когда в Украине выявили 3409 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и заболели рекордное количество детей и медиков - 244 ребенка и 298 медработников, запомнится несколькими событиями.
"Телеграф" выбрал важные из них.
10 февраля Верховный суд Украины принял решение по трем искам, которые оспаривают указ СНБО по блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne і ZIK, связанной с санкциями против Тараса Козака. Пока ни одно решение суд не вынес в пользу каналов Медведчука. Кроме того, в понедельник, 8 февраля, в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями. Решение по нему суд примет в течение пяти рабочих дней.
Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".
О пропаже 15-летнего Антона Логвинова сообщили 8 февраля. Больше суток мальчика искали волонтеры и полиция. К правоохранителям также подключились курсанты. Позже мальчика нашли мертвым. В полиции истинных причин ЧП пока не называют. В то же время там просят водителей предоставить видео с регистраторов, которые могли проезжать в районе, где обнаружили тело парня.
Украинская певица Мика Ньютон в 2020 году призналась, что в 2018 году ей поставили диагноз - рак яичника. 3 февраля певица пришла на программу "Завтрак с 1+1", где рассказала, как она боролась с раком. 10 февраля она опубликовала снимок из Киева, что вероятно означает, что Мика вернулась на родину. Артистка поделилась снимком фасада здания в одном из районов столицы, отметив, что Киев очень красивый.
Также в этот день Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская сделали прививку от коронавируса. Процедура состоялась 10 февраля в резиденции принца Чарльза и Камиллы в Глостершире, где пара изолировалась во время карантина.
Кроме того, 10 февраля, в семье украинской певицы Алины Гросу случилось горе. В среду, 10 февраля, скончалась ее бабушка Надя. Печальной новостью поделилась сама Алина на своей странице в Инстаграме, отметив, что недавно узнала. Видимо бабушки не стало утром, а певице сообщили уже после обеда.