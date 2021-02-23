Итоги 23 февраля: приговор Стерненко, в Украину прибыли первые вакцины от COVID-19

Коронавирус в Украине

По состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии

Приморский суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Такое решение вызвало серьезный общественный резонанс.

Полицейским со Стерненко пришлось прорываться через взрывы петард, а возле суда произошли столкновения с активистами, поддержавшими его.

Вечером во многих городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине

Во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в деталях рассказал, каким образом будет проходить процесс вакцинации от COVID-19, отметив, что старт вакцинации планируется на 24 февраля.

Рада одобрила закон "под Витренко"

Верховная Рада расширила полномочия и продлила пребывание исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, инициатором чего стал президент Украины Владимир Зеленский.

Дубилету и еще двум экс-топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении в растрате 136 млн грн бывшему председателю правления ПриватБанка и экс-министру КМУ Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка.

Звезда "Дивергента" помолвлена с американским футболистом Аароном Роджерсом

29-летняя американская актриса Шейлин Вудли подтвердила помолвку с 37-летним американским футболистом Аароном Роджерсом.

Надя Дорофеева засветила в Instagram свой образ из будущего клипа

Популярная певица Надя Дорофеева, выступающая в сольном проекте под названием DOROFEEVA, анонсировала выход новой песни и клипа, выложив в Инстаграме образ из будущего музыкального видео.

Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов

Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск за день потерял 15 миллиардов долларов и стал вторым самым богатым человеком в мире. А все по причине того, что Tesla накануне купила криптовалюту.