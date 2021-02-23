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Вторник, 23.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 23 февраля: приговор Стерненко, в Украину прибыли первые вакцины от COVID-19
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Итоги 23 февраля: приговор Стерненко, в Украину прибыли первые вакцины от COVID-19

Итоги 23 февраля: приговор Стерненко, в Украину прибыли первые вакцины от COVID-19
20:49 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Суд приговорил Стерненко к 7 годам колонии

Стерненко

Приморский суд Одессы во вторник, 23 февраля, приговорил активиста Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам заключения.

Такое решение вызвало серьезный общественный резонанс

Полицейским со Стерненко пришлось прорываться через взрывы петард, а возле суда произошли столкновения с активистами, поддержавшими его.

Вечером во многих городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко

Первая партия вакцины от Covid-19 - уже в Украине

AstraZeneca

Во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в деталях рассказал, каким образом будет проходить процесс вакцинации от COVID-19, отметив, что старт вакцинации планируется на 24 февраля.

Рада одобрила закон "под Витренко"

Витренко

Верховная Рада расширила полномочия и продлила пребывание исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, инициатором чего стал президент Украины Владимир Зеленский.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 269

Все по теме:

Вакцины, Коронавирус, Сергей Стерненко, Итоги дня, Covid-19.
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