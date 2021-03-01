Итоги дня 1 марта: приговор Саркози, ДТП с Дубинским и новый виток дела против Шария

Коронавирус в Украине

За воскресенье, 28 февраля, в Украине зафиксировали 4285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболевание подтвердили у 258 детей и 93 медработников.

На фоне этого министр здравоохранения Максим Степанов сделал прививку от коронавируса.

С 1 марта 2021 года украинцы смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение "ДІЯ".

Мартовские изменения в Украине

С 1 марта произойдет повышение пенсий, а украинцы смогут записаться на вакцинацию. Правительство запускает программу с ипотекой под 7% годовых. Также завершится регистрация для участников ВНО в этом году.

"Телеграф" в инфографике собрал главные изменения, которые ждут украинцев в марте.

Экс-президента Франции приговорили к тюремному заключению

Суд в Париже вынес приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози по "делу о прослушивании".

В Украине эта тема вызвала бурное обсуждение.

Бывший нардеп "Слуги народа" угодил в ДТП

Народный депутат Украины Александр Дубинский попал в ДТП под Стрыем во Львовской области.

СБУ выносит дело Шария на международный уровень и взялась за его партию

Служба безопасности Украины направила в прокуратуру Киева запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу блогера-пропагандиста Анатолия Шария.

В Испании арестовали бывшего президента футбольной "Барселоны"

1 марта бывшего главу каталонской "Барселоны" Жозепа Бартомеу задержали по делу о коррупции. Арест провели в рамках дела, по которому сегодня идут обыски в офисе футбольного клуба.

Экс-участницу группы "Little Big" нашли мертвой у себя в квартире

1 марта у себя в квартире в Санкт-Петербурге была найдена мертвой бывшая участница популярной российской группы "Little Big" 39-летняя Анна Кастельянос.

Названы все победители "Золотого глобуса-2021"

В ночь с 28 февраля на 1 марта в США прошла 78-ая церемония награждения кинопремии Золотой глобус, которую ежегодно вручает Ассоциация кинокритиков вещательных компаний.

Земфиру уличили в плагиате

Российская певица Земфира недавно выпустила свой седьмой студийный альбом, получивший название "Бордерлайн" ("Граница"), но не прошло и недели, как в сети обратили внимание на интересную деталь.

Обложку альбома предложили сравнить с обложкой сингла BRDRLNE, выпущенного исполнителем Leo Luganskiy в 2019 году.