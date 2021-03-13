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Суббота, 13.03.2021
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Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты

Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро субботы, 13 марта, в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавируса. Такое количество новых случаев за сутки является наибольшим с начала 2021 года.

Съезд "Слуг народа"

Слуга народа

Партия "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин. 

На встрече выступил и президент Владимир Зеленский, который заговорил о "чистках" рядов партии.

Bitcoin снова рванул вверх и побил рекорд

Bitcoin

После периода падений с середины февраля Bitcoin снова обрел свое превосходство и взлетел до новых рекордных максимумов.

Похороны Маши Борисовой

Похороны Маши Борисовой

13 марта, в селе Счастливом Херсонской области прошли похороны убитой 7-летней Машей Борисовойтело которой было найдено 11 марта. 

Отец девочки нарушил молчание после трагедии и заявил, что та в день пропажи не могла отправиться его встречать. 

"Днепр-1" в меньшинстве обыграл "Ворсклу"

Днепр-1 Ворскла

13 марта, "Ворскла" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины принимала "Днепр-1". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе Алексея Бутовского, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. 

"Минай" в меньшинстве проиграл Ингульцу

Минай Ингулец

"Минай" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ингулец". Встреча, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

"Бавария" без проблем обыграла "Вердер" 

Бавария Вердер

"Вердер" в рамках матча 25 тура немецкой Бундеслиги принимал "Баварию". Встреча, проходившая в Бремене на "Везерштадион", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Бензема спас "Реал" от позора

Реал Эльче

"Реал" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Эльче". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Французская актриса разделась догола на премии "Сезар"

Корин Масьеро

В пятницу, 12 марта, прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар", которая запомнится экстравагантной выходкой французской актрисы Корин Масьеро.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес расстались после четырех лет отношения и через 2 года после помолвки.

Майкл Щур подхватил коронавирус

Майкл Щур

Украинский тележурналист Майкл Щур (настоящее имя Роман Винтонив) 13 марта сообщил, что подхватил коронавирус и теперь будет работать из дому.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 246

Все по теме:

Коронавирус, Bitcoin, Слуга народа, Итоги дня, Covid-19, Маша Борисова.
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