Итоги дня 13 марта: съезд "Слуг народа", Bitcoin взял новые высоты

Коронавирус в Украине
На утро субботы, 13 марта, в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев коронавируса. Такое количество новых случаев за сутки является наибольшим с начала 2021 года.
Съезд "Слуг народа"
Партия "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин.
На встрече выступил и президент Владимир Зеленский, который заговорил о "чистках" рядов партии.
Bitcoin снова рванул вверх и побил рекорд
После периода падений с середины февраля Bitcoin снова обрел свое превосходство и взлетел до новых рекордных максимумов.
Похороны Маши Борисовой
13 марта, в селе Счастливом Херсонской области прошли похороны убитой 7-летней Машей Борисовой, тело которой было найдено 11 марта.
Отец девочки нарушил молчание после трагедии и заявил, что та в день пропажи не могла отправиться его встречать.
"Днепр-1" в меньшинстве обыграл "Ворсклу"
13 марта, "Ворскла" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины принимала "Днепр-1". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе Алексея Бутовского, завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
"Минай" в меньшинстве проиграл Ингульцу
"Минай" в рамках матча 18-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ингулец". Встреча, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.
"Бавария" без проблем обыграла "Вердер"
"Вердер" в рамках матча 25 тура немецкой Бундеслиги принимал "Баварию". Встреча, проходившая в Бремене на "Везерштадион", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.
Бензема спас "Реал" от позора
"Реал" в рамках матча 27-го тура чемпионата Испании сезона 2020/21 принимал "Эльче". Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Французская актриса разделась догола на премии "Сезар"
В пятницу, 12 марта, прошла 46-я церемония вручения кинопремии "Сезар", которая запомнится экстравагантной выходкой французской актрисы Корин Масьеро.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разошлись
Американская певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес расстались после четырех лет отношения и через 2 года после помолвки.
Майкл Щур подхватил коронавирус
Украинский тележурналист Майкл Щур (настоящее имя Роман Винтонив) 13 марта сообщил, что подхватил коронавирус и теперь будет работать из дому.