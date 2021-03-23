Итоги дня 23 марта: раскол в "Голосе" и новый антирекорд коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине

23 марта в Украине зафиксировано 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 606 детей и 357 медработников. При этом за прошедшие сутки скончалось 333 больных COVID-19, что является максимальным показателем с начала пандемии.

По состоянию на 23 марта в Украине в "желтой" зоне осталась лишь одна область - Херсонская.

Раскол в "Голосе"

Внутрипартийный конфликт в "Голосе" вот уже второй день является главной новостью политической жизни Украины.

В российском аэропорту разбился бомбардировщик

Во вторник, 23 марта, при взлете на военном аэродроме Шайковка под Калугой (Россия) разбился дальний бомбардировщик Ту-22М3, в результате чего погибли трое военных.

Причиной могла стать неисправность оборудования или ошибка командира экипажа.

Украинские фехтовальщики завоевали "серебро" на Кубке мира

В Казани (Россия) состоялись решающие матчи в командных соревнованиях по шпаге у мужчин и женщин. Мужская сборная Украины в составе Богдана Никишина, Романа Свичкара, Игоря Рейзлина и Анатолия Герея завоевала серебряные награды.

Ломаченко наехал на чемпиона мира

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, как сорвался его поединок с чемпионом мира WBC Девином Хэйни.

Шевченко не оставляет надежд натурализовать англичанина из АПЛ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с натурализацией английского центрбека "Вулверхэмптона" Макса Килмана.

Актеры из фильмов "Бриджертон", "Чужестранец" и "Аббатство Даунтон" присоединились к съемкам "Ведьмака 2"

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что к актерскому составу сериала присоединились актеры из фильмов "Бриджертон", "Чужестранец" и "Аббатство Даунтон".

Никита Добрынин внезапно ушел с поста ведущего шоу "Холостяк"

Никита Добрынин подхватил коронавирус и не будет вести шоу, начиная с третьего выпуска, который выйдет 28 марта.

Украинская "Холостячка" Ксения Мишина заболела коронавирусом

Коронавирус продолжает косить ряды украинского шоу-бизнеса. Очередной "коронованной" личностью стала первая украинская "Холостячка", актриса Ксения Мишина.

Абсолютно голая Настя Ивлеева появилась на обложке Playboy

Блогер поделилась новостью, что она украсила собой обложку популярного мужского журнала Playboy. На снимках Анастасия предстала абсолютно голой