Итоги дня 2 апреля: звонок Байдена Зеленскому, заседание СНБО, маневры российских войск на границе Украины

Коронавирус в Украине

Украинские медики зарегистрировали сразу два рекорда по смертям и заражениям в стране.

Маневры российских войск

В оккупированном Луганске снова были замечены колонны военной техники боевиков "ЛНР", а накануне очевидцы засняли множество российских вертолетов, следовавших в сторону Донбасса.

На фоне все новых видео с перемещением российских войск, была составлена карта с отметками мест примерной дислокации техники.

Байден поговорил с Зеленским

Байден подтвердил поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнул приверженность его администрации в активации стратегического партнерства в вопросах борьбы с коррупцией и реализацией реформ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что Байден выразил желание посетить Киев.

Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц.

В СМИ обнародовали список имен, в отношении которых решением СНБО были введены персональные санкции. Данный список Зеленский охарактеризовал как "Топ-10 контрабандистов Украины".

Помимо того он заявил, что так называемую "трубу Медведчука" вернули в собственность государства.

Бузова вернется в "Дом-2"

В начале февраля этого года стало известно о наборе новых участников для обновленного реалити-шоу "Дом-2". Теперь же появилась официальное заявление, что выход новых выпусков скандального проекта стартует с 19 апреля на российском телеканале "Ю".

Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

Певица представила свой новый альбом под названием "Красиво". Новая пластинка артистки состоит из 7 треков.

Меган Маркл продает семейные драгоценности

Принц Гарри и его супруга решила продать на аукционе фамильные драгоценности королевской семьи, которые достались им от принцессы Дианы и других членов королевской семьи.

Экс-супруга репера Сереги рассказала о новых подробностях в деле о борьбе за сыновей

Экс-супруга репера Полина Ололо сообщила, что Серега вывез мальчиков заграницу. И сделал это незаконно, благодаря поддельным документам.