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Пятница, 02.04.2021
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Итоги дня 2 апреля: звонок Байдена Зеленскому, заседание СНБО, маневры российских войск на границе Украины
Итоги дня 2 апреля: звонок Байдена Зеленскому, заседание СНБО, маневры российских войск на границе Украины
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

Итоги дня 2 апреля: звонок Байдена Зеленскому, заседание СНБО, маневры российских войск на границе Украины

Итоги дня 2 апреля: звонок Байдена Зеленскому, заседание СНБО, маневры российских войск на границе Украины
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Украинские медики зарегистрировали сразу два рекорда по смертям и заражениям в стране.

Маневры российских войск

В оккупированном Луганске снова были замечены колонны военной техники боевиков "ЛНР", а накануне очевидцы засняли множество российских вертолетов, следовавших в сторону Донбасса. 

На фоне все новых видео с перемещением российских войск, была составлена карта с отметками мест примерной дислокации техники.

Байден поговорил с Зеленским

Байден подтвердил поддержку США территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнул приверженность его администрации в активации стратегического партнерства в вопросах борьбы с коррупцией и реализацией реформ.  

Глава Офиса президента Андрей Ермак также сообщил, что Байден выразил желание посетить Киев

Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о "черной пятнице" для ряда физических и юридических лиц.

В СМИ обнародовали список имен, в отношении которых решением СНБО были введены персональные санкции. Данный список Зеленский охарактеризовал как "Топ-10 контрабандистов Украины". 

Помимо того он заявил, что так называемую "трубу Медведчука" вернули в собственность государства

Бузова вернется в "Дом-2"

В начале февраля этого года стало известно о наборе новых участников для обновленного реалити-шоу "Дом-2". Теперь же появилась официальное заявление, что выход новых выпусков скандального проекта стартует с 19 апреля на российском телеканале "Ю".

Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"

Певица представила свой новый альбом под названием "Красиво". Новая пластинка артистки состоит из 7 треков.

Меган Маркл продает семейные драгоценности

Принц Гарри и его супруга решила продать на аукционе фамильные драгоценности королевской семьи, которые достались им от принцессы Дианы и других членов королевской семьи.

Экс-супруга репера Сереги рассказала о новых подробностях в деле о борьбе за сыновей

Экс-супруга репера Полина Ололо сообщила, что Серега вывез мальчиков заграницу. И сделал это незаконно, благодаря поддельным документам.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

Все по теме:

СНБО, Джо Байден, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.
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