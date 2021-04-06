Итоги дня 6 апреля: новые потери на Донбассе, угрозы со стороны РФ и закупка вакцины Pfizer

Коронавирус в Украине
В Украине за понедельник, 5 апреля, зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 508 детей и 338 медработников.
По данным министра здравоохранения Максима Степанова, медсистема Украины на пределе своих возможностей и далее наращивать количество коек с кислородом невозможно.
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer
Украина договорилась с компанией Pfizer о поставке 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Двое украинских военных погибли на Донбассе
Появились имена военных ВСУ, погибших на Донбассе во вторник, 6 апреля – от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве.
Угрозы России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев нарушает Минские соглашения, а Запад якобы закрывает на это глаза.
В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в стране начались контрольные проверки готовности вооруженных сил.
Вместе с тем в оккупированный Крым Россией были в спешке переброшены военнослужащие, которых даже не оснастили сухими пайками.
МЧС РФ на границе с Украиной опрашивает местные социальные службы, сколько те могут принять беженцев.
На фоне этого и обострения ситуации на Донбассе, ВС Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.
Сборная Украины сыграет на Евро-2020 с болельщиками
Румыния, где сборная Украины проведет два матча групповой стадии Евро-2020, подтвердила УЕФА свое намерение провести игры чемпионата Европы с болельщиками на трибунах.
Известный участник "Х-фактора" попался полицейским с поддельным удостоверением
Андрей Мацевко был задержан в Киеве. Мужчина пытался пройти в метро по фальшивому пенсионному удостоверению.
Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор подтвердила свои отношения с Питом Дэвидсоном
Американский актер и комик Пит Дэвидсон и звезда сериала "Бриджертоны" актриса Фиби Дайневор встречаются. Пара официально подтвердила свои отношения.
Умер Анатолий Дятлов из сериала "Чернобыль"
6 апреля стало известно о смерти известного британского актера, звезды сериала HBO "Чернобыль" и фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Пола Риттера. Актер скончался в понедельник 5 апреля от рака мозга.