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Вторник, 13.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 13 апреля: Зеленский сделал шаг к ликвидации ОАСК, оскандалившиеся в ОАЭ украинки вернулись домой

Итоги дня 13 апреля: Зеленский сделал шаг к ликвидации ОАСК, оскандалившиеся в ОАЭ украинки вернулись домой
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 11 680 случаев заболевания Covid-19 за сутки, скончались 457 больных и 14 019 – выздоровели.

Потери на Донбассе 

Боевики сбросили на позиции Вооруженных сил Украины гранаты с беспилотника, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Погиб старший солдат Алексей Мамчий из Черновицкой области. 

Зеленский решил ликвидировать скандальный суд в Киеве

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК) по причине того, что этот суд утратил доверие.

В следствие закрытия ОАСК его судьи будут переведены в новый суд, либо уволены в случае отказа.

Вернувшиеся из ОАЭ украинки

В ночь на вторник, 13 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из Объединенных Арабских Эмиратов за "голую" фотосессию.

Одна из них позже рассказала об условиях содержания в тюрьме ОАЭ, об угрозах и отсутствии возможности связаться со внешним миром. 

Байден и Путин поговорили по телефону

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. 

Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги

Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21.

Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможный поединок украинца Александра Усика с британцем Джо Джойсом.

Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом

Американский актер Маколей Калкин поделился радостной новостью - он впервые стал папой.

Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка

13 апреля Приходько решила "развеять все мифы" и опубликовала на своей странице в Инстаграм первое фото и несколько видео своего третьего ребенка.

Ушел из жизни солист группы "Песняры" Леонид Борткевич

13 апреля не стало белорусского музыканта, бывшего солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Артисту был 71 год. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 233

Все по теме:

ОАЭ, Коронавирус, Итоги дня, ОАСК, Covid-19.
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