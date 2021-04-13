Итоги дня 13 апреля: Зеленский сделал шаг к ликвидации ОАСК, оскандалившиеся в ОАЭ украинки вернулись домой

Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировали 11 680 случаев заболевания Covid-19 за сутки, скончались 457 больных и 14 019 – выздоровели.
Потери на Донбассе
Боевики сбросили на позиции Вооруженных сил Украины гранаты с беспилотника, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.
Погиб старший солдат Алексей Мамчий из Черновицкой области.
Зеленский решил ликвидировать скандальный суд в Киеве
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как безотлагательный проект закона "О ликвидации Окружного административного суда города Киева" (ОАСК) по причине того, что этот суд утратил доверие.
В следствие закрытия ОАСК его судьи будут переведены в новый суд, либо уволены в случае отказа.
Вернувшиеся из ОАЭ украинки
В ночь на вторник, 13 апреля, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из г.Дубай с 11 украинками, задержанными и депортированными из Объединенных Арабских Эмиратов за "голую" фотосессию.
Одна из них позже рассказала об условиях содержания в тюрьме ОАЭ, об угрозах и отсутствии возможности связаться со внешним миром.
Байден и Путин поговорили по телефону
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Украинка Ягупова во второй раз кряду признана лучшей баскетболисткой Евролиги
Украинская баскетболистка Алина Ягупова признана самым ценным игроком Евролиги сезона 2020/21.
Тайсон Фьюри дал неутешительный прогноз для Усика
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал возможный поединок украинца Александра Усика с британцем Джо Джойсом.
Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом
Американский актер Маколей Калкин поделился радостной новостью - он впервые стал папой.
Анастасия Приходько впервые показала своего третьего ребенка
13 апреля Приходько решила "развеять все мифы" и опубликовала на своей странице в Инстаграм первое фото и несколько видео своего третьего ребенка.
Ушел из жизни солист группы "Песняры" Леонид Борткевич
13 апреля не стало белорусского музыканта, бывшего солиста группы "Песняры" Леонида Борткевича. Артисту был 71 год.