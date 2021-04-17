Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Украина готова дать ответ на три сценария агрессии России
Украина готова дать ответ на три сценария агрессии России
Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России
Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России

Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии

Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

17 апреля, в Украине зарегистрировали 14 984 новых случая коронавирусной болезни, что на 2495 случаев меньше, чем сутки раньше.

Россия стянула в Крым серьезную военную технику

Отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированной Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.

Задержание украинского консула в России

В Санкт-Петербурге (Россия) был задержан украинский консул Александр Сосонюк

В МИД Украины инцидент назвали провокацией и сообщили, что Сосонюка удерживали в ФСБ в течение нескольких часов. 

История завершилась тем, что российские власти дали консулу 72 часа на то, чтобы покинуть страну. 

Позже, Украина приняла зеркальные меры и распорядилась выслать из страны высокопоставленного российского дипломата.

Мотогонщик на полном ходу не вписался в поворот

Испанский мотогонщик Хорхе Мартин, выступающий в серии MotoGP за Pramac Racing, угодил в серьезную аварию во время третьей практики Гран-при Португалии.

Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией

В Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Украинский футболист стал героем матча в экзотическом чемпионате

В 10-м туре К-Лиги 1, высшем дивизионе чемпионата Южной Кореи по футболу, дебютным голом за "Пхохан Стилерс" отметился украинский легионер Борис Тащи.

Прощание с принцем Филиппом в Лондоне

Церемония прощания с герцогом началась в часовне Святого Георгия, а после его тело перевезли в Королевскую усыпальницу.

Примечательно, что ради прощания с дедушкой Принц Гарри специально прилетел из США в Лондон

Американцы решили снять свою версию "Иронии судьбы"

Российский режиссер Марюс Вайсберг планирует снять современную англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Тима Белорусских перестал скрывать дочь

22-летний певец признался, что у него есть дочь, которой уже 5 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 73

Все по теме:

Крым, Коронавирус, Covid-19, Александр Сосонюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Принц Гарри приехал на похороны принца Филиппа: первый выход внука Елизаветы II в Лондоне
05 "Очевидный диагноз": в Москве выстроилась огромная очередь к Мавзолею (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России упал вертолет, пилот погиб (видео)
В России упал вертолет, пилот погиб (видео)
Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России
Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России
Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный
Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: как проходили похороны (видео)
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: как проходили похороны (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь