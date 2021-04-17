Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии

Коронавирус в Украине

17 апреля, в Украине зарегистрировали 14 984 новых случая коронавирусной болезни, что на 2495 случаев меньше, чем сутки раньше.

Россия стянула в Крым серьезную военную технику

Отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированной Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.

Задержание украинского консула в России

В Санкт-Петербурге (Россия) был задержан украинский консул Александр Сосонюк.

В МИД Украины инцидент назвали провокацией и сообщили, что Сосонюка удерживали в ФСБ в течение нескольких часов.

История завершилась тем, что российские власти дали консулу 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Позже, Украина приняла зеркальные меры и распорядилась выслать из страны высокопоставленного российского дипломата.

Мотогонщик на полном ходу не вписался в поворот

Испанский мотогонщик Хорхе Мартин, выступающий в серии MotoGP за Pramac Racing, угодил в серьезную аварию во время третьей практики Гран-при Португалии.

Свитолина принесла Украине досрочную победу над Японией

В Черноморске первая ракетка Украины Элина Свитолина закрыла все вопросы в противостоянии со сборной Японии в рамках командного матча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Украинский футболист стал героем матча в экзотическом чемпионате

В 10-м туре К-Лиги 1, высшем дивизионе чемпионата Южной Кореи по футболу, дебютным голом за "Пхохан Стилерс" отметился украинский легионер Борис Тащи.

Прощание с принцем Филиппом в Лондоне

Церемония прощания с герцогом началась в часовне Святого Георгия, а после его тело перевезли в Королевскую усыпальницу.

Примечательно, что ради прощания с дедушкой Принц Гарри специально прилетел из США в Лондон

Американцы решили снять свою версию "Иронии судьбы"

Российский режиссер Марюс Вайсберг планирует снять современную англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Тима Белорусских перестал скрывать дочь

22-летний певец признался, что у него есть дочь, которой уже 5 лет.