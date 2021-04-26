Итоги дня 26 апреля: 35-годовщина катастрофы на ЧАЭС, Кива защитил кандидатскую, Зеленский готовится ко встрече с Путиным

Коронавирус в Украине

25 апреля в Украине зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника.

Со дня Чернобыльской трагедии прошло 35 лет

В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции в Украине (тогда еще УССР) прогремел взрыв, в результате которого в атмосферу попали сотни опасных радионуклидов.

В честь 35-ой годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС СБУ рассекретила архивные документы КГБ, в которых рассказывается о том, что аварии на ЧАЭС случались и раньше.

Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться с ним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин подтвердил желание провести двухстороннюю встречу.

Вместе с тем, Зеленский заявил, что негативно воспринимает идею о встречах с лидерами боевиков ОРДЛО.

Илья Кива защитил кандидатскую

В Киеве в Институте подготовки кадров государственной службы занятости Украины прошла защита диссертации народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Ильи Кивы.

Несмотря на то, что все 13 членов комиссии единогласно проголосовали "ЗА", окончательное решение будет принимать Министерство образования и науки.

Игорь Гладковский вернулся в Украину

Объявленный на минувшей неделе в розыск НАБУ Игорь Гладковский, подозреваемый в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды, прибыл в Украину.

В понедельник, 26 апреля, он пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), где ему вручили обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Оскар 2021

в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения главной кинопремии года - "Оскар-2021". Со всеми лауреатами престижной кинопремии можно ознакомиться по этой ссылке.

Не обошлось и без курьезов, так "Лучший актер года" Энтони Хопкинс проспал свою победу.

Тина Кароль сделала важное заявление в эфире шоу "Голос країни"

Украинская певица Тина Кароль объявила, что не планирует быть тренером в 12 сезоне проекта "Голос країни".

Тренеры "Лиги смеха" перессорились в прямом эфире

Владимир Дантес и Олеся Жураковская устроили перепалку во время эфира "Лиги Смеха".