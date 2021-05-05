Итоги дня 5 мая: отказ признать Вирастюка нардепом, три области покидают красную зону

Среда, 5 мая, в Украине запомнится сразу несколькими важными новостями.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

"Красных" зон станет меньше

На фоне возможного перехода Черкасской области в "красную" зону, в среду, 5 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по результатам которого в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях с 6 мая отменяют "красную" зону карантина из-за коронавируса. При этом несмотря на спад третьей волны коронавируса Covid-19 в Украине и снижение количества выявленных новых случаев заболевания, страна официально потеряла из-за болезни уже более 45 тысяч человек. При этом на утро среды, 5 мая, в Украине зарегистрировали 2 576 человек с коронавирусом.

Решение ЦИК по Вирастюку

В среду, 5 мая, стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Василию Вирастюку, победившему на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, в регистрации народным депутатом Украины. Сам Вирастюк предпочел не сдаваться. Подробнее об этом – в материале: Политика Зеленского дала сбой: что показал отказ ЦИК признавать Вирастюка нардепом.

Умер от старости

9 апреля 2021 года весь мир был ошарашен новостью о кончине мужа королевы Великобритании Елизаветы II - принца Филиппа, церемония прощания с которым состоялась 17 апреля в Виндзорском замке. И вот спустя месяц после его смерти, глава королевской медицинской службы сэр Хью Томас обнародовал официальное свидетельство о смерти герцога Эдинбургского.

Писательница Меган

Жена британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл решила освоить новую профессию и стать писательницей. Неожиданно для своих поклонников она написала детскую книгу

Бабкин-младший

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана 18 июня 2019 года в третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Елисей.