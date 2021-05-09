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Воскресенье, 09.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 9 мая: День победы над нацизмом, фанатка Басты влипла в новый скандал

Итоги дня 9 мая: День победы над нацизмом, фанатка Басты влипла в новый скандал
Обновлено 20:40 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В украинских центрах для тестирования за 24 часа зарегистрировали 5372 человек с COVID-19. При том, что в больницы попали 2,6 тыс. граждан.

Провокации на 9 мая

В Одессе прошла акция "Бессмертного полка", во время которой случились задержания и столкновения участников с правоохранителями

Кроме того, у стелы "Крылья Победы" во время церемонии возложения цветов прозвучала песня "Последний бой", в которой содержатся слова о том, как боец желает вернуться в Россию. 

А вот в Киеве посреди города женщины спели "Катюшу".

Произошел курьез и в оккупированном Донецке, там скандально известная блогер Татьяна Монтян принесла на акцию портрет  дедушки президента Украины Владимира Зеленского.

День матери

Ежегодно День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2021 году этот радостный праздник приходится на 9 мая.

Бойцы из района ООС решили записать трогательное видео, в котором сильные мужчины поздравили своих матерей с этим светлым праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем матери свою супругу Елену, а также свою маму Римму Владимировну.

Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту

Оскандалившаяся на всю Украину студентка КНУ им.Шевченко Анастасия Тарасюк (Константинова) попала в еще один скандал. На сей раз она "наехала" на украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona. 

"Канело" досрочно остановил Билли Джо Сондерса

В Далласе (штат Техас. США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес - Билли Джо Сондерс.

Шедевры Шапаренко и Миколенко - в обзоре матча "Колос" - "Динамо"

"Колос" в рамках матча заключительного 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Динамо". Встреча, проходившая в Ковалевке, завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:3.

Макаревич признался, чем его удивила Западная Украина

Лидер легендарной группы "Машина времени", российский музыкант Андрей Макаревич поделился своими впечатлениями о Западной части нашей страны.

Открылись детали поездки Топольской в Москву 

Супруга члена Набсовета "Укрзализныци" Сергея Лещенко - Анастасия Топольская, которая выступает под сценическими псевдонимами Dj Nastia и Sheis все же провела вечеринку в Москве несмотря критику как самих украинцев, так и народных депутатов.

Брат Елизаветы II влип в неприятную историю благодаря связям с Путиным

Майкл Кентский, который является двоюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II, был обвинен в желании использовать свой королевский статус для продажи привилегированного доступа к президенту России Владимиру Путину

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Коронавирус, 9 мая, Итоги дня, Alyona Alyona, Covid-19, Анастасия Тарасюк.
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