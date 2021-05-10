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Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 10 мая: разговоры о судьбе карантина в Украине и американский фрегат в Одессе

Итоги дня 10 мая: разговоры о судьбе карантина в Украине и американский фрегат в Одессе
20:52 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на понедельник, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 159 детей и 31 медработник.

На фоне этого премьер Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продолжат до конца лета, но есть вариант для смягчения.

В порт Одессы зашел фрегат США

В Одессу прибыл фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton после учений в Черном море с украинскими колегами.

О важности этого события "Телеграфу" рассказал доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Илон Маск признался в наличии у него неизлечимого синдрома

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC, где признался, что у него синдром Аспергера.

Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет свою подготовку к бою с японцем Масаеши Накатани в США. 10 мая украинец вылетел в Штаты.

Ярмоленко впервые за три месяца вышел на поле в матче АПЛ

В воскресенье, 9 мая, "Вест Хэм" в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Эвертон". Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 0:1.

Продюсер "Голосу країни" раскрыл правду о романе Тины Кароль и Дана Балана

Продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк раскрыл все карты в теме об отношениях Тины Кароль и Дана Балана.

Юлия Санина разочаровалась в отдыхе в Египте

Фронтмен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала об отдыхе в Египте этой весной. Как оказалось, отпуск в этой стране оставил у нее неприятное впечатления.

Потап анонсировал сольный альбом "Без рекламы"

В понедельник, 10 мая, на своей странице в Инстаграме рэпер обратился к своим поклонникам в видео, в котором поразмышлял о своем возрасте и творческих, карьерных планах.

Том Круз был вынужден вызвать охрану во время съемок нового фильма

Круз был вынужден вызвать охрану, чтобы разобраться с нарушителями на съемках седьмой части фильма "Миссия невыполнима", которые сейчас проходят в Йоркшире, Великобритания.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 210

Все по теме:

Одесса, Коронавирус, Илон Маск, Итоги дня, Covid-19.
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