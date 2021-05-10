Итоги дня 10 мая: разговоры о судьбе карантина в Украине и американский фрегат в Одессе

Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на понедельник, 10 мая, зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 159 детей и 31 медработник.
На фоне этого премьер Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине продолжат до конца лета, но есть вариант для смягчения.
В порт Одессы зашел фрегат США
В Одессу прибыл фрегат береговой охраны США USCGC Hamilton после учений в Черном море с украинскими колегами.
О важности этого события "Телеграфу" рассказал доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
Илон Маск признался в наличии у него неизлечимого синдрома
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выступил в качестве приглашенного ведущего в юмористической передаче Saturday Night Live (SNL) на американском канале NBC, где признался, что у него синдром Аспергера.
Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани
Украинский боксер Василий Ломаченко проведет свою подготовку к бою с японцем Масаеши Накатани в США. 10 мая украинец вылетел в Штаты.
Ярмоленко впервые за три месяца вышел на поле в матче АПЛ
В воскресенье, 9 мая, "Вест Хэм" в рамках матча 35-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Эвертон". Встреча, проходившая на "Олимпийском" стадионе в Лондоне, завершилась победой гостей со счетом 0:1.
Продюсер "Голосу країни" раскрыл правду о романе Тины Кароль и Дана Балана
Продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк раскрыл все карты в теме об отношениях Тины Кароль и Дана Балана.
Юлия Санина разочаровалась в отдыхе в Египте
Фронтмен украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала об отдыхе в Египте этой весной. Как оказалось, отпуск в этой стране оставил у нее неприятное впечатления.
Потап анонсировал сольный альбом "Без рекламы"
В понедельник, 10 мая, на своей странице в Инстаграме рэпер обратился к своим поклонникам в видео, в котором поразмышлял о своем возрасте и творческих, карьерных планах.
Том Круз был вынужден вызвать охрану во время съемок нового фильма
Круз был вынужден вызвать охрану, чтобы разобраться с нарушителями на съемках седьмой части фильма "Миссия невыполнима", которые сейчас проходят в Йоркшире, Великобритания.